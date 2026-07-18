Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые определили порог в 5000–7500 шагов для защиты когнитивных функций мозга
Забыла про сон и выходные: Ида Галич раскрыла неожиданные последствия шикарного торжества в горах
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Росстандарт вводит новые государственные стандарты для борьбы с фальсификатом лососевой икры
Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области
Слишком мощно для Китая: гибридный внедорожник H10 переписал правила выносливости
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР
Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели

Простая швея бросила вызов масс-маркету: в Кобрине создали изделия с глубоким историческим смыслом

Беларусь » Брест

Жительница Кобрина Александра Сычева открыла собственную мастерскую по созданию эксклюзивных текстильных изделий. Ремесленница работает в техниках петчворк, квилтинг и ручная вышивка, создавая вещи, которые невозможно повторить на фабричном производстве.

Хобби
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Хобби

Событие касается жителей Брестской области, в частности Кобрина, и людей, заинтересованных в развитии малого предпринимательства и традиционных ремесел в Белоруссии. Опыт Александры показывает, как с помощью государственных инструментов поддержки можно превратить творческое хобби в полноценный бизнес.

От образования к собственному делу

Профессиональный путь Александры начался с обучения в Кобринском государственном колледже сферы обслуживания по специальности "швея-раскройщик". Позже она углубила знания на факультете "Дизайн костюма и тканей" в Витебском государственном технологическом университете.

Опыт работы включал сотрудничество с художниками-модельерами в брестских швейных фирмах, участие в международных показах мод и работу дизайнером текстиля, одежды и сумок в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Кобрин, мастер решила сосредоточиться на петчворке — создании изделий из текстильных лоскутков.

Для запуска бизнеса Александра воспользовалась поддержкой службы занятости: прошла специальные курсы и подготовила бизнес-план. Это позволило получить единовременное безвозмездное денежное пособие от государства, на которое была оборудована мастерская.

Технология и ассортимент

Процесс создания каждой вещи проходит через несколько этапов: разработку эскиза, расчет и подбор материалов, обязательную стирку и глажку ткани, раскрой деталей и финальную сборку с отпариванием. Эксклюзивность изделиям придает ручная вышивка, стежка, аппликации или принты.

Сегодня в мастерской изготавливают:

  • сумки и корзины;
  • покрывала и декоративные подушки;
  • столовый текстиль и праздничный декор;
  • гобелены и детские изделия.

В работе мастер использует как новые ткани, так и старые отрезы из семейных архивов, что позволяет создавать вещи с историческим подтекстом.

Перспективы развития

В планах Александры Сычевой — создание в Кобрине дома ремесел. Этот центр должен стать площадкой для объединения местных мастеров и обучения детей и взрослых основам ручного труда.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Услуги
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Садоводство, цветоводство
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР
Из-за этой ошибки баклажаны становятся кашей: как приготовить идеальный салат Десятка
Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха
Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи
Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны
Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.