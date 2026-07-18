Простая швея бросила вызов масс-маркету: в Кобрине создали изделия с глубоким историческим смыслом

Жительница Кобрина Александра Сычева открыла собственную мастерскую по созданию эксклюзивных текстильных изделий. Ремесленница работает в техниках петчворк, квилтинг и ручная вышивка, создавая вещи, которые невозможно повторить на фабричном производстве.

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Событие касается жителей Брестской области, в частности Кобрина, и людей, заинтересованных в развитии малого предпринимательства и традиционных ремесел в Белоруссии. Опыт Александры показывает, как с помощью государственных инструментов поддержки можно превратить творческое хобби в полноценный бизнес.

От образования к собственному делу

Профессиональный путь Александры начался с обучения в Кобринском государственном колледже сферы обслуживания по специальности "швея-раскройщик". Позже она углубила знания на факультете "Дизайн костюма и тканей" в Витебском государственном технологическом университете.

Опыт работы включал сотрудничество с художниками-модельерами в брестских швейных фирмах, участие в международных показах мод и работу дизайнером текстиля, одежды и сумок в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Кобрин, мастер решила сосредоточиться на петчворке — создании изделий из текстильных лоскутков.

Для запуска бизнеса Александра воспользовалась поддержкой службы занятости: прошла специальные курсы и подготовила бизнес-план. Это позволило получить единовременное безвозмездное денежное пособие от государства, на которое была оборудована мастерская.

Технология и ассортимент

Процесс создания каждой вещи проходит через несколько этапов: разработку эскиза, расчет и подбор материалов, обязательную стирку и глажку ткани, раскрой деталей и финальную сборку с отпариванием. Эксклюзивность изделиям придает ручная вышивка, стежка, аппликации или принты.

Сегодня в мастерской изготавливают:

сумки и корзины;

покрывала и декоративные подушки;

столовый текстиль и праздничный декор;

гобелены и детские изделия.

В работе мастер использует как новые ткани, так и старые отрезы из семейных архивов, что позволяет создавать вещи с историческим подтекстом.

Перспективы развития

В планах Александры Сычевой — создание в Кобрине дома ремесел. Этот центр должен стать площадкой для объединения местных мастеров и обучения детей и взрослых основам ручного труда.