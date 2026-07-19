Мастера Воложинского КБО создали линейку из 21 наряда с использованием традиционных орнаментов

Сотрудницы Воложинского комбината бытового обслуживания (КБО) создали коллекцию платьев и костюмов с национальной вышивкой. Линейка одежды выполнена в белом цвете и включает 21 наряд, которые объединяют традиционные белорусские орнаменты с современными фасонами.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use Девушка в платье и босоножках идет по подиуму

Разработка коллекции началась в феврале с одного платья, к которому позже добавили модели к 8 Марта и празднику труда. К 3 июля ассортимент расширили, чтобы сотрудники комбината могли выступить в этих нарядах в праздничной колонне. Для ветеранов труда также изготовили белые палантины с вышивкой.

Особенности производства и дизайн

Над созданием одежды работали закройщик Елена Кушель и портной 5-го разряда Татьяна Пашковская. Мастера используют оборудование, приобретенное шесть лет назад с помощью государственной поддержки. Процесс выглядит так: узор разрабатывается совместно с программистами и технологами, переносится на флеш-накопитель, после чего вышивальная машина наносит рисунок на ткань.

В одной вышивке может использоваться до 20 цветов. Дизайнеры опираются на каталоги орнаментов всех областей Белоруссии, что позволяет клиентам выбирать узоры, отражающие региональную идентичность.

"Мы хотели показать, что белорусская женщина не только красивая, но и многогранная. Каждая вещь должна жить, носиться, радовать, а не пылиться в шкафу", — пояснила директор предприятия Инна Сивая.

Доступность и стоимость услуг

Предприятие работает не только на Воложинский район, но и принимает заказы со всей Минской области. Помимо готовых решений из каталога, комбинат выполняет индивидуальные заказы по пожеланиям клиентов.

Тип услуги Стоимость и условия Простая вышивка от 3 рублей Сложный узор зависит от сложности заказа Индивидуальный пошив стоимость выше каталожных позиций

Специалисты комбината консультируют заказчиков по выбору тканей, так как не все материалы подходят для качественного нанесения узора.