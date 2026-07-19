Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одиночество бьёт сильнее боли: социальная изоляция тихо подтачивает сердце и иммунитет
Миллионы заемщиков могут потерять деньги: скрытое правило ипотеки, о котором почти никто не знает
Лёд не отпустил никого: почему экипаж экспедиции Франклина бросил корабли и ушёл в Арктику
Продукты останутся доступными: правительство выделило средства, которые удержат цены в магазинах
То, что носили хиппи, снова завязывают на голове: этот аксессуар стал символом лета 2026
Ночь отменят по вашим заявкам: орбитальный прожектор в США вышел на стартовую прямую
Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России

Мастера Воложинского КБО создали линейку из 21 наряда с использованием традиционных орнаментов

Беларусь » Минская область

Сотрудницы Воложинского комбината бытового обслуживания (КБО) создали коллекцию платьев и костюмов с национальной вышивкой. Линейка одежды выполнена в белом цвете и включает 21 наряд, которые объединяют традиционные белорусские орнаменты с современными фасонами.

Девушка в платье и босоножках идет по подиуму
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use
Девушка в платье и босоножках идет по подиуму

Разработка коллекции началась в феврале с одного платья, к которому позже добавили модели к 8 Марта и празднику труда. К 3 июля ассортимент расширили, чтобы сотрудники комбината могли выступить в этих нарядах в праздничной колонне. Для ветеранов труда также изготовили белые палантины с вышивкой.

Особенности производства и дизайн

Над созданием одежды работали закройщик Елена Кушель и портной 5-го разряда Татьяна Пашковская. Мастера используют оборудование, приобретенное шесть лет назад с помощью государственной поддержки. Процесс выглядит так: узор разрабатывается совместно с программистами и технологами, переносится на флеш-накопитель, после чего вышивальная машина наносит рисунок на ткань.

В одной вышивке может использоваться до 20 цветов. Дизайнеры опираются на каталоги орнаментов всех областей Белоруссии, что позволяет клиентам выбирать узоры, отражающие региональную идентичность.

"Мы хотели показать, что белорусская женщина не только красивая, но и многогранная. Каждая вещь должна жить, носиться, радовать, а не пылиться в шкафу", — пояснила директор предприятия Инна Сивая.

Доступность и стоимость услуг

Предприятие работает не только на Воложинский район, но и принимает заказы со всей Минской области. Помимо готовых решений из каталога, комбинат выполняет индивидуальные заказы по пожеланиям клиентов.

Тип услуги Стоимость и условия
Простая вышивка от 3 рублей
Сложный узор зависит от сложности заказа
Индивидуальный пошив стоимость выше каталожных позиций

Специалисты комбината консультируют заказчиков по выбору тканей, так как не все материалы подходят для качественного нанесения узора.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Северо-Запад
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Продукты останутся доступными: правительство выделило средства, которые удержат цены в магазинах
То, что носили хиппи, снова завязывают на голове: этот аксессуар стал символом лета 2026
Ночь отменят по вашим заявкам: орбитальный прожектор в США вышел на стартовую прямую
Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России
Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос
Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Эти 3 привычки в одежде мгновенно выдают отсутствие вкуса — стилисты советуют отказаться от них
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.