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Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш

Беларусь

Белоруска Алина Синевич выиграла золото на чемпионате Европы по триатлону и мультиспорту 2026 года. Соревнования проходят в Испании, где спортсменка стала лучшей в акватлоне среди молодежи.

Бассейн: человек плывет под водой
Фото: https://pixabay.com is licensed under Free
Бассейн: человек плывет под водой

Акватлон объединяет плавание и бег. В этот раз участники проплыли 1 000 метров по озеру Баньолес, после чего пробежали 5 км. В зачете девушек до 23 лет Алина Синевич финишировала с результатом 34 минуты 28 секунд. Вторую позицию заняла Ива Павлович из Сербии, которая отстала от чемпионки более чем на полминуты.

Другие результаты белорусских атлетов на турнире:

  • Анна Максимова (женская категория) заняла пятое место. Золото досталось Тьяше Вртачич из Словении.
  • Никита Котенев (мужская категория) расположился на пятой строчке, уступив бронзовому призеру 11 секунд. Пьедестал в этом зачете полностью заняли испанцы, первым стал Хонай Альварез.
  • Макар Веретенников (юниоры до 20 лет) также вошел в пятерку лучших, заняв пятое место.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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