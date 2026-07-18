Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш

Белоруска Алина Синевич выиграла золото на чемпионате Европы по триатлону и мультиспорту 2026 года. Соревнования проходят в Испании, где спортсменка стала лучшей в акватлоне среди молодежи.
Акватлон объединяет плавание и бег. В этот раз участники проплыли 1 000 метров по озеру Баньолес, после чего пробежали 5 км. В зачете девушек до 23 лет Алина Синевич финишировала с результатом 34 минуты 28 секунд. Вторую позицию заняла Ива Павлович из Сербии, которая отстала от чемпионки более чем на полминуты.
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