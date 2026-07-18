Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы

В Минске и по всей Белоруссии 19 июля ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами, сообщает Белгидромет.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Погода в Минске

В столице ночью пройдут дожди с вероятностью 70-80%, возможна гроза. Температура воздуха составит +15…+17 °С. Утром в некоторых районах города может сгуститься слабый туман.

Днем существенных осадков не ожидается (вероятность 5-10%), воздух прогреется до +25…+27 °С. Ветер южный, переменный, со скоростью 4-9 м/с, но при грозе порывы могут усилиться до 14 м/с.

Ситуация по регионам Белоруссии

Кратковременные дожди и местами грозы с порывистым ветром пройдут на большей части территории страны. В первой половине суток в отдельных районах образуется туман.

Период/Регион Температура воздуха Ночь (вся страна) +12…+18 °С День (большинство районов) +23…+29 °С День (юго-восточные районы) до +30 °С