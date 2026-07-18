Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы

В Минске и по всей Белоруссии 19 июля ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами, сообщает Белгидромет.
В столице ночью пройдут дожди с вероятностью 70-80%, возможна гроза. Температура воздуха составит +15…+17 °С. Утром в некоторых районах города может сгуститься слабый туман.
Днем существенных осадков не ожидается (вероятность 5-10%), воздух прогреется до +25…+27 °С. Ветер южный, переменный, со скоростью 4-9 м/с, но при грозе порывы могут усилиться до 14 м/с.
Кратковременные дожди и местами грозы с порывистым ветром пройдут на большей части территории страны. В первой половине суток в отдельных районах образуется туман.
|Период/Регион
|Температура воздуха
|Ночь (вся страна)
|+12…+18 °С
|День (большинство районов)
|+23…+29 °С
|День (юго-восточные районы)
|до +30 °С
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