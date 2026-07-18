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Опасность под облаками в Белоруссии: невидимые лучи лишили кожу естественного иммунитета

Беларусь

Многие воспринимают бронзовый оттенок кожи как признак здоровья и стиля, однако с медицинской точки зрения любой загар является свидетельством повреждения тканей. Для жителей Белоруссии, где преобладают светлые фототипы кожи, бесконтрольное пребывание на солнце создает серьезные риски — от преждевременного старения до развития онкологических заболеваний.

Солнечный ожог
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечный ожог

Главная опасность заключается в ультрафиолетовом излучении (особенно лучей типа UVB), которое повреждает ДНК клеток эпидермиса. Потемнение кожи — это защитная реакция организма: меланоциты вырабатывают пигмент меланин, чтобы поглотить излучение и предотвратить более глубокие мутации. Таким образом, загар — это сигнал о фотоповреждении, а не показатель благополучия.

"Любой загар — это свидетельство перенесенного фотоповреждения. Ультрафиолет вызывает образование свободных радикалов, разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, угнетает местный иммунитет кожи", — сказала старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БГМУ Марина Цедрик.

Ловушка витамина D и нормы облучения

Распространенное мнение о необходимости долгого пребывания на солнце для синтеза витамина D ошибочно. Организм имеет природный предохранитель: как только необходимая доза витамина получена, избыток излучения начинает разрушать уже синтезированный вещество. "Накопить" витамин D впрок на зиму невозможно.

Время, необходимое для выработки витамина D в полдень летом в средней полосе (при открытых лице и руках), зависит от типа кожи:

Фототип кожи Описание Безопасное время
I Светлая тонкая кожа, рыжие волосы, голубые/зеленые глаза 7-10 минут
II Светлая кожа, русые волосы 10-15 минут
III Бежевый оттенок, каштановые/темно-русые волосы 15-20 минут
IV Смуглая/оливковая кожа, темные волосы, карие глаза 20-30 минут

При интенсивном загаре создается барьер из меланина, который снижает выработку витамина D на 50-90%, при этом кожа продолжает получать канцерогенные дозы УФ-лучей.

Последствия и риск меланомы

Воздействие солнца вызывает как острые реакции (ожоги, аллергия), так и отдаленные последствия: глубокие морщины, потерю упругости кожи и появление пигментных пятен. Наиболее опасным является риск развития меланомы. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 325 тысяч новых случаев этого заболевания. В Белоруссии ежегодно этот диагноз слышат более 1400 человек.

Ранняя диагностика критически важна: при толщине опухоли до 1 мм выживаемость составляет 95-98%. Чтобы вовремя заметить изменения, рекомендуется использовать правило "АКОРД" (ABCDE):

  • Асимметрия: части родинки значительно отличаются друг от друга.
  • Край: неровный, зазубренный или размытый.
  • Окраска: неравномерная, сочетание нескольких цветов (черный, красный, голубой).
  • Размер: диаметр более 6 мм.
  • Динамика: быстрый рост, зуд, кровоточивость или появление корочек.

Правила использования санскринов

Солнцезащитные средства необходимы не только на пляже, но и в городе, так как UVA-лучи проходят сквозь облака и оконные стекла автомобилей и офисов.

Для эффективной защиты следует соблюдать следующие правила:

  • Выбор средства: для города подходит SPF 30, для пляжа — SPF 50+. Важно, чтобы крем защищал и от UVB, и от UVA (маркировка UVA в кружочке или PA++++).
  • Время нанесения: за 20-30 минут до выхода на улицу.
  • Количество: на лицо и шею требуется примерно чайная ложка средства, на тело взрослого — 30-35 мл.
  • Обновление: каждые 1-2 часа, а также после купания или вытирания полотенцем.

Влияние морской воды

Морская вода может быть полезна при акне или псориазе, но длительный контакт обезвоживает кожу. После купания необходимо ополаскиваться пресной водой и наносить увлажняющее средство. Важно помнить: мокрая кожа более уязвима к ультрафиолету, поэтому после моря слой санскрина нужно обновить.

Ответы на популярные вопросы

Вызывают ли солнцезащитные кремы дефицит витамина D?

Исследования показывают, что регулярное использование санскринов не приводит к клинически значимому дефициту витамина D.

Можно ли загореть через стекло или в пасмурный день?

Да. UVA-лучи, ответственные за старение кожи и риск меланомы, проходят сквозь стекла и облака (до 80% излучения проходит через плотную облачность).

Где в Белоруссии проверить родинки?

Пройти дерматоскопию можно бесплатно по направлению из поликлиники или платно в частных медицинских центрах.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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