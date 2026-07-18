Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек

Пчеловоды Белоруссии начали сбор урожая. Мед, помимо потребительских свойств, играет важную роль в сельском хозяйстве страны, обеспечивая опыление культур, в том числе рапса, что повышает общую урожайность на 30-40%.

Фото: flickr. com by Dunkle Biene, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мёд

Особенности рынка и цены

Большинство местных производителей предлагают полифлорный мед, собранный с лугов, полей и лесов Белоруссии. Также ценятся монофлорные сорта: липовый, гречишный и вересковый.

Стоимость продукта зависит от сорта. В среднем пол-литровая банка стандартного меда стоит около 15 рублей, элитные сорта стоят дороже.

Около 85% пчелосемей в стране сосредоточены в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Для законной продажи продукции пчеловоды должны получить ветеринарно-санитарный паспорт.

Польза и правила употребления

Мед содержит витамины групп B, C, E, K, провитамин A, а также калий, магний, кальций и цинк. Он служит быстрым источником энергии и помогает контролировать аппетит, так как не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови.

Помимо меда, ценятся и другие продукты пчеловодства:

Пчелиная пыльца: биостимулятор, который укрепляет иммунитет и поддерживает зрение.

биостимулятор, который укрепляет иммунитет и поддерживает зрение. Трутневое молочко: содержит гормоны и ферменты, полезные для обоих полов.

содержит гормоны и ферменты, полезные для обоих полов. Перга и забрус: дополнительные оздоровительные продукты.

Специалисты рекомендуют взрослым употреблять 1-2 чайные ложки меда в день. Людям с сахарным диабетом, ожирением или заболеваниями печени необходимо согласовать дозировку с врачом. При нагревании лечебные свойства меда теряются, и он превращается в обычный подсластитель.

Технологии в пчеловодстве

В Белоруссии внедряется проект "Интеллектуальное пчеловодство". Объединенный институт проблем информатики НАН совместно с Центром научного пчеловодства при Институте плодоводства создали систему мониторинга ульев.

С помощью датчиков и искусственного интеллекта пчеловоды удаленно отслеживают:

Температуру и влажность внутри улья.

Звуковой фон (анализ жужжания позволяет определить состояние семьи, наличие матки или атаку вредителей).

Это снижает необходимость частого беспокойства насекомых ручными осмотрами и помогает сохранить здоровье пчелосемей.

Государственная поддержка

Пчеловодство признано элементом продовольственной безопасности. С 2026 года вводится прямая государственная субсидия на сохранение генофонда. На удешевление содержания племенных пчелиных семей выделено 190 рублей на одну семью.

Также ведется работа по обновлению программ обучения в аграрных вузах и поддержке селекции новых пород пчел.

Советы по выбору и хранению

Параметр Признак качества / Правило Консистенция Должен тянуться ровной нитью, не рваться. При наливании образует "горку". Хранение Стеклянная банка, темное сухое место при температуре до +20 °C. Холодильник не рекомендуется. Срок годности При правильном хранении — до двух лет. Признаки порчи Кислый запах, признаки брожения, неприятный вкус.

Ответы на популярные вопросы

Как избежать укусов пчел при посещении пасеки?

Рекомендуется надевать светлую одежду, отказаться от парфюмерии и резких ароматов. При обнаружении пчел следует медленно отойти в сторону, не совершая резких движений руками.

Является ли кристаллизация признаком испорченного меда?

Нет, кристаллизация — это естественный физико-химический процесс. Особенно это характерно для весенних сортов меда.

Где лучше покупать натуральный продукт?

Наиболее надежный способ — поиск проверенного пчеловода или покупка у зарегистрированных фермерских хозяйств, имеющих ветеринарный паспорт на продукцию.