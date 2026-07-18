Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек

Пчеловоды Белоруссии начали сбор урожая. Мед, помимо потребительских свойств, играет важную роль в сельском хозяйстве страны, обеспечивая опыление культур, в том числе рапса, что повышает общую урожайность на 30-40%.
Большинство местных производителей предлагают полифлорный мед, собранный с лугов, полей и лесов Белоруссии. Также ценятся монофлорные сорта: липовый, гречишный и вересковый.
Стоимость продукта зависит от сорта. В среднем пол-литровая банка стандартного меда стоит около 15 рублей, элитные сорта стоят дороже.
Около 85% пчелосемей в стране сосредоточены в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Для законной продажи продукции пчеловоды должны получить ветеринарно-санитарный паспорт.
Мед содержит витамины групп B, C, E, K, провитамин A, а также калий, магний, кальций и цинк. Он служит быстрым источником энергии и помогает контролировать аппетит, так как не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови.
Помимо меда, ценятся и другие продукты пчеловодства:
Специалисты рекомендуют взрослым употреблять 1-2 чайные ложки меда в день. Людям с сахарным диабетом, ожирением или заболеваниями печени необходимо согласовать дозировку с врачом. При нагревании лечебные свойства меда теряются, и он превращается в обычный подсластитель.
В Белоруссии внедряется проект "Интеллектуальное пчеловодство". Объединенный институт проблем информатики НАН совместно с Центром научного пчеловодства при Институте плодоводства создали систему мониторинга ульев.
С помощью датчиков и искусственного интеллекта пчеловоды удаленно отслеживают:
Это снижает необходимость частого беспокойства насекомых ручными осмотрами и помогает сохранить здоровье пчелосемей.
Пчеловодство признано элементом продовольственной безопасности. С 2026 года вводится прямая государственная субсидия на сохранение генофонда. На удешевление содержания племенных пчелиных семей выделено 190 рублей на одну семью.
Также ведется работа по обновлению программ обучения в аграрных вузах и поддержке селекции новых пород пчел.
|Параметр
|Признак качества / Правило
|Консистенция
|Должен тянуться ровной нитью, не рваться. При наливании образует "горку".
|Хранение
|Стеклянная банка, темное сухое место при температуре до +20 °C. Холодильник не рекомендуется.
|Срок годности
|При правильном хранении — до двух лет.
|Признаки порчи
|Кислый запах, признаки брожения, неприятный вкус.
Рекомендуется надевать светлую одежду, отказаться от парфюмерии и резких ароматов. При обнаружении пчел следует медленно отойти в сторону, не совершая резких движений руками.
Нет, кристаллизация — это естественный физико-химический процесс. Особенно это характерно для весенних сортов меда.
Наиболее надежный способ — поиск проверенного пчеловода или покупка у зарегистрированных фермерских хозяйств, имеющих ветеринарный паспорт на продукцию.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.