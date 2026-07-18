Программисты больше не в моде: в Минске зафиксировали резкий сдвиг в выборе профессий

С 18 июля в Минске началась подача документов в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году столичные учебные заведения планируют принять около 6,5 тысяч первокурсников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ поступление

Всего в городе работают 52 колледжа, из которых 31 находится в ведении городских властей. Приемная кампания затрагивает выпускников школ, которые решили получить профессию без поступления в вуз или планируют начать профессиональное обучение после 9-го класса.

Смена приоритетов: от кода к роботам

В Минском государственном колледже цифровых технологий, где планируют набрать около 200 студентов, фиксируют изменение интересов абитуриентов. Если раньше самым востребованным направлением был "техник-программист", то теперь молодежь чаще выбирает мехатронику и робототехнику.

Директор учреждения Георгий Козел связывает этот сдвиг с государственными задачами по цифровой трансформации промышленности и внедрению автоматизированных систем в производство. По его словам, рынок труда перенасыщен специалистами, которые только пишут код, в то время как спрос на тех, кто может настраивать и обслуживать роботизированные станции, растет.

Помимо мехатроники и робототехники, в колледже открыты наборы на следующие специальности:

техник-электрик;

разработка программного обеспечения;

производство изделий микро- и наноэлектроники.

Также в этом году будет открыта группа для ребят с особыми образовательными потребностями по специальности "техник-программист".

Нюансы подачи документов

Приемные комиссии предупреждают абитуриентов о типичных ошибках при оформлении бумаг. Самая частая проблема связана с медицинской справкой. В документе должно быть указано не бытовое название профессии (например, "программист"), а точное наименование специальности, квалификация и соответствующий код.

Для поступления абитуриентам требуются следующие документы:

Документ Особенность/Требование Паспорт Оригинал Медицинская справка С указанием полного наименования специальности и ее кода Характеристика из школы Документ из учебного заведения Документ об образовании Учитывается средний балл аттестата

Ответы на популярные вопросы

Как определить подходящую специальность?

Помимо консультаций с руководством колледжа и анализа среднего балла, выпускники используют профориентационные тесты, в том числе с применением VR-технологий и датчиков физиологических реакций.

В чем преимущество поступления после 9-го класса?

Это позволяет избежать стресса, связанного с централизованным тестированием (ЦТ) и экзаменами (ЦЭ) при поступлении в вузы. После окончания колледжа выпускники могут продолжить обучение в университете на сокращенный срок.

На что влияет средний балл?

Средний балл аттестата является основным критерием при зачислении. Например, на направление "робототехника" проходной балл в прошлом году составил 7,7, а на "техника-программиста" — 9.