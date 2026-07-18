Программисты больше не в моде: в Минске зафиксировали резкий сдвиг в выборе профессий

С 18 июля в Минске началась подача документов в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году столичные учебные заведения планируют принять около 6,5 тысяч первокурсников.
Всего в городе работают 52 колледжа, из которых 31 находится в ведении городских властей. Приемная кампания затрагивает выпускников школ, которые решили получить профессию без поступления в вуз или планируют начать профессиональное обучение после 9-го класса.
В Минском государственном колледже цифровых технологий, где планируют набрать около 200 студентов, фиксируют изменение интересов абитуриентов. Если раньше самым востребованным направлением был "техник-программист", то теперь молодежь чаще выбирает мехатронику и робототехнику.
Директор учреждения Георгий Козел связывает этот сдвиг с государственными задачами по цифровой трансформации промышленности и внедрению автоматизированных систем в производство. По его словам, рынок труда перенасыщен специалистами, которые только пишут код, в то время как спрос на тех, кто может настраивать и обслуживать роботизированные станции, растет.
Помимо мехатроники и робототехники, в колледже открыты наборы на следующие специальности:
Также в этом году будет открыта группа для ребят с особыми образовательными потребностями по специальности "техник-программист".
Приемные комиссии предупреждают абитуриентов о типичных ошибках при оформлении бумаг. Самая частая проблема связана с медицинской справкой. В документе должно быть указано не бытовое название профессии (например, "программист"), а точное наименование специальности, квалификация и соответствующий код.
Для поступления абитуриентам требуются следующие документы:
|Документ
|Особенность/Требование
|Паспорт
|Оригинал
|Медицинская справка
|С указанием полного наименования специальности и ее кода
|Характеристика из школы
|Документ из учебного заведения
|Документ об образовании
|Учитывается средний балл аттестата
Помимо консультаций с руководством колледжа и анализа среднего балла, выпускники используют профориентационные тесты, в том числе с применением VR-технологий и датчиков физиологических реакций.
Это позволяет избежать стресса, связанного с централизованным тестированием (ЦТ) и экзаменами (ЦЭ) при поступлении в вузы. После окончания колледжа выпускники могут продолжить обучение в университете на сокращенный срок.
Средний балл аттестата является основным критерием при зачислении. Например, на направление "робототехника" проходной балл в прошлом году составил 7,7, а на "техника-программиста" — 9.
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