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Совсем забыли про людей в Минске: разрушенное крыльцо заставило жильцов искать правды через сеть

Беларусь

Жильцы многоквартирного дома в Минске по адресу проспект Пушкина, 32, требуют отремонтировать крыльцо подъезда. Люди жалуются, что лестница находится в аварийном состоянии, а предыдущие заявки в службу 115 закрывали без фактического устранения проблемы.

Разбитая лестница в аварийном подъезде с осыпавшейся штукатуркой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Разбитая лестница в аварийном подъезде с осыпавшейся штукатуркой

Ситуацию осветил один из жителей в социальной сети Threads. По его словам, еще в марте он обратился в городскую службу, однако автоматическая система оповестила его о завершении работ. На деле поврежденную часть лестницы просто прикрыли посторонним предметом, что не решило проблему безопасности.

Событие напрямую затрагивает жителей дома №32 по проспекту Пушкина, а также их гостей. Особую опасность разрушенное крыльцо представляет для маломобильных граждан и родителей с колясками, которым приходится перемещаться по лестнице с трудом.

Сроки и порядок работ

В Минском городском жилищном хозяйстве сообщили, что ремонт крыльца запланирован на третий квартал 2026 года. На текущий момент специалисты готовят документы для закупки услуг подрядной организации, которая будет выполнять работы.

Пока официальный ремонт не начался, некоторые пользователи сети отмечают, что после публикации фотографий в соцсетях на объекте появились первые признаки временного подправления лестницы.

Параметр Информация
Адрес объекта г. Минск, пр. Пушкина, 32
Срок проведения ремонта III квартал 2026 года
Текущий статус Подготовка документов для выбора подрядчика
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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