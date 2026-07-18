Природа готовит токсичную ловушку: эти растения в Белоруссии приносят смерть

В Белоруссии произрастает более двух тысяч видов растений, из которых около ста представляют серьезную опасность для человека. Ядовитая флора встречается не только в глухих лесах, но и вдоль дорог, на опушках, у водоемов и даже на дачных участках.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ядовитая ягода вороний глаз

Опасность представляют как употребление растений в пищу, так и простой контакт с их соком или вдыхание летучих веществ. По данным Государственного комитета судебных экспертиз, в Мядельском районе в мае текущего года погиб мужчина, который перепутал корень цикуты с лекарственной травой. Ранее аналогичный случай произошел в Могилевской области: мужчина и его 10-летняя племянница скончались после употребления корневища этого растения, приняв его за сельдерей.

Правила безопасности на природе

Чтобы избежать отравления, специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила поведения в лесу и на садовых участках:

не пробовать на вкус незнакомые ягоды, листья или корни;

не срывать растения, если вы не уверены в их виде;

не доверять приложениям для распознавания растений по фото, так как они могут ошибаться;

тщательно мыть руки с мылом после любого контакта с дикорастущей флорой.

Особое внимание стоит проявить детям: из полых стеблей цикуты и болиголова часто делают трубочки для стрельбы, что недопустимо из-за токсичности растения.

Наиболее опасные растения Белоруссии

Специалисты выделяют несколько групп растений, которые чаще всего становятся причиной трагедий из-за внешнего сходства с полезными культурами.

Растение С чем путают Последствия Вех ядовитый (цикута) Сельдерей, морковь Паралич дыхательных центров, смерть от удушья Болиголов пятнистый Петрушка (побеги), тмин (семена) Поражение центральной нервной системы Вороний глаз Черника, голубика Рвота, судороги, остановка сердца Ландыш майский Черемша (листья), брусника (ягоды) Тяжелое отравление, смертельно для детей Борщевик Сосновского - Сильные ожоги кожи под воздействием солнца

Скрытые риски и декоративные растения

Опасность могут представлять и растения, которые часто высаживают на приусадебных участках. Например, волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) ядовит во всех частях: его ягоды вызывают сильнейшее отравление, а сок при контакте с кожей приводит к появлению волдырей и ожогам слизистых.

Дурман обыкновенный, часто встречающийся в палисадниках как декоративный сорняк, содержит алкалоиды. Его семена и цветы нельзя употреблять в пищу или использовать в играх.

Чистотел, популярный в народной медицине, при попадании внутрь может вызвать отказ почек. Его сок при неосторожном применении вызывает жжение и химические ожоги.

"То, что человеку — смерть, животному — лекарство. Многие ядовитые растения братья наши меньшие используют для поправки здоровья, в том числе чтобы избавиться от паразитов", — сказал научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Белоруссии Владимир Лебедько.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя уничтожать ядовитые растения в лесу?

Они необходимы для поддержания природного равновесия. Для многих птиц и зверей эти растения служат лекарствами (противопаразитарными или противовоспалительными средствами), так как их организм устроен иначе, чем человеческий.

Как отличить корень цикуты от сельдерея?

При разрезе корень сельдерея плотный, а у цикуты он рыхлый, с полостями, заполненными жидкостью желтоватого цвета.

Чем опасен борщевик Сосновского?

Растение содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. При попадании сока на кожу и последующем воздействии солнечных лучей возникают тяжелые ожоги.