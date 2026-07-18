Природа готовит токсичную ловушку: эти растения в Белоруссии приносят смерть

В Белоруссии произрастает более двух тысяч видов растений, из которых около ста представляют серьезную опасность для человека. Ядовитая флора встречается не только в глухих лесах, но и вдоль дорог, на опушках, у водоемов и даже на дачных участках.
Опасность представляют как употребление растений в пищу, так и простой контакт с их соком или вдыхание летучих веществ. По данным Государственного комитета судебных экспертиз, в Мядельском районе в мае текущего года погиб мужчина, который перепутал корень цикуты с лекарственной травой. Ранее аналогичный случай произошел в Могилевской области: мужчина и его 10-летняя племянница скончались после употребления корневища этого растения, приняв его за сельдерей.
Чтобы избежать отравления, специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила поведения в лесу и на садовых участках:
Особое внимание стоит проявить детям: из полых стеблей цикуты и болиголова часто делают трубочки для стрельбы, что недопустимо из-за токсичности растения.
Специалисты выделяют несколько групп растений, которые чаще всего становятся причиной трагедий из-за внешнего сходства с полезными культурами.
|Растение
|С чем путают
|Последствия
|Вех ядовитый (цикута)
|Сельдерей, морковь
|Паралич дыхательных центров, смерть от удушья
|Болиголов пятнистый
|Петрушка (побеги), тмин (семена)
|Поражение центральной нервной системы
|Вороний глаз
|Черника, голубика
|Рвота, судороги, остановка сердца
|Ландыш майский
|Черемша (листья), брусника (ягоды)
|Тяжелое отравление, смертельно для детей
|Борщевик Сосновского
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|Сильные ожоги кожи под воздействием солнца
Опасность могут представлять и растения, которые часто высаживают на приусадебных участках. Например, волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) ядовит во всех частях: его ягоды вызывают сильнейшее отравление, а сок при контакте с кожей приводит к появлению волдырей и ожогам слизистых.
Дурман обыкновенный, часто встречающийся в палисадниках как декоративный сорняк, содержит алкалоиды. Его семена и цветы нельзя употреблять в пищу или использовать в играх.
Чистотел, популярный в народной медицине, при попадании внутрь может вызвать отказ почек. Его сок при неосторожном применении вызывает жжение и химические ожоги.
"То, что человеку — смерть, животному — лекарство. Многие ядовитые растения братья наши меньшие используют для поправки здоровья, в том числе чтобы избавиться от паразитов", — сказал научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Белоруссии Владимир Лебедько.
Они необходимы для поддержания природного равновесия. Для многих птиц и зверей эти растения служат лекарствами (противопаразитарными или противовоспалительными средствами), так как их организм устроен иначе, чем человеческий.
При разрезе корень сельдерея плотный, а у цикуты он рыхлый, с полостями, заполненными жидкостью желтоватого цвета.
Растение содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. При попадании сока на кожу и последующем воздействии солнечных лучей возникают тяжелые ожоги.
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