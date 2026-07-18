Всего один сантиметр разницы: в Минске развернулась жестокая борьба за золото Союзного государства

Спортсмены из Белоруссии одержали серию побед на Матчевой встрече по легкой атлетике среди молодежных команд Союзного государства. Соревнования проходят в Минске на стадионе «Динамо».

Фото: commons.wikimedia.org by Kgriff92, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прыжки в длину

Особое напряжение вызвали прыжки в длину, где исход борьбы решился в последней попытке с минимальным отрывом в один сантиметр. В категории парней до 18 лет золото завоевал Павел Артемьев с результатом 7,31 м, опередив россиянина Артёма Абрамука (7,30 м). Аналогичный сценарий повторился у юниорок до 20 лет: белоруска Ком Кристал Шаннон в шестой попытке прыгнула на 6,31 м, оставив позади Полину Чемякину из России (6,30 м).

Успехи белорусов зафиксировали и в беговых дисциплинах. На дистанции 2 000 м с препятствиями среди девушек до 18 лет первое место заняла Ангелина Гатило (6 мин. 59,54 сек.), а вторую строчку пьедестала заняла её сокомандница Ия Балицкая. В забеге юношей на этой же дистанции победу Владислава Ковалюка (6:08,13) определил фотофиниш — он опередил Никиту Платонова из России на две сотые секунды.

Также золото Матчевой встречи выиграли: