Город превращает дворы в парки: Минск запустил локации, которые изменят привычный досуг

К Дню Республики в столице открыли девять новых локаций для досуга. Объекты появились в разных районах города: от спортивных площадок и экотроп до тематических парков. Часть проектов реализовали по инициативам молодых жителей города, в том числе участников конкурса "Минская смена".
Новые пространства доступны для всех горожан. Они включают детские игровые комплексы, воркаут-площадки, образовательные маршруты и места для тихого отдыха. Всего в Минске сейчас обустроено 91 зона отдыха, а к Дню города их число доведут до 100.
|Район
|Название/Тип зоны отдыха
|Особенности
|Московский
|"Сад вершаў" (расширение)
|Стенды с цитатами классиков, инклюзивная площадка, освещение на солнечных батареях.
|Ленинский
|"Все начинается с любви"
|Тематические скамьи, интерактивная викторина и пазлы о птицах у реки Лошица.
|Заводской
|"Парк технического творчества"
|Скамьи в виде микросхем и конденсаторов, воркаут-площадка.
|Партизанский
|"Парк медицины"
|Стенды на медицинскую тематику, арт-инсталляции, тренажеры.
|Первомайский
|Экотропа "Лесная"
|Образовательные стенды о растениях, подвесной городок, площадка для петанка.
|Советский
|"Путь к счастью"
|Свадебные арки, "Древо жизни" для замков, зона буккроссинга.
|Центральный
|Экотропа "Портал в мир болота"
|Маршрут к верховому болоту, велотрек, сцена с амфитеатром.
В Фрунзенском районе зону отдыха "Вярба" обустроили в экостиле. Здесь разделили детские площадки по возрастам и установили беседки для защиты от солнца. В дальнейшем в сквере планируют создать лабиринт из кустарников.
В Московском районе расширили "Сад вершаў", добавив 25 стендов с цитатами белорусских писателей и информационные таблички о местной фауне. Общая протяженность плиточных дорожек здесь составила 3,5 тыс. кв. м.
Особое внимание уделили образовательному компоненту в Центральном и Первомайском районах. Экотропа "Окно в природу" в Центральном районе теперь составляет 2 380 метров и ведет к верховому болоту. В Первомайском районе создали тропу "Лесная" с площадкой для уроков на открытом воздухе и дорожкой для скандинавской ходьбы.
Тематические решения применили в Заводском и Советском районах. В первом случае скамьи стилизовали под электронные компоненты (процессоры, конденсаторы), а во втором — создали пространство для молодоженов с коваными скамейками и качелями в виде обручальных колец.
Объекты распределены по всем районам Минска: от Слепянской водной системы (Заводской и Партизанский районы) до лесопарка "Зелёный Луг" (Первомайский район) и реки Лошицы (Ленинский район).
В большинстве зон установлены воркаут-площадки, детские игровые комплексы, качели и специальные тренажеры. В частности, в Московском районе открыли инклюзивную площадку для детей с особенностями развития.
Новые зоны отдыха планируют открыть к Дню города, чтобы общее количество таких локаций в столице достигло 100.
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