Город превращает дворы в парки: Минск запустил локации, которые изменят привычный досуг

К Дню Республики в столице открыли девять новых локаций для досуга. Объекты появились в разных районах города: от спортивных площадок и экотроп до тематических парков. Часть проектов реализовали по инициативам молодых жителей города, в том числе участников конкурса "Минская смена".

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain детская площадка

Новые пространства доступны для всех горожан. Они включают детские игровые комплексы, воркаут-площадки, образовательные маршруты и места для тихого отдыха. Всего в Минске сейчас обустроено 91 зона отдыха, а к Дню города их число доведут до 100.

Район Название/Тип зоны отдыха Особенности Московский "Сад вершаў" (расширение) Стенды с цитатами классиков, инклюзивная площадка, освещение на солнечных батареях. Ленинский "Все начинается с любви" Тематические скамьи, интерактивная викторина и пазлы о птицах у реки Лошица. Заводской "Парк технического творчества" Скамьи в виде микросхем и конденсаторов, воркаут-площадка. Партизанский "Парк медицины" Стенды на медицинскую тематику, арт-инсталляции, тренажеры. Первомайский Экотропа "Лесная" Образовательные стенды о растениях, подвесной городок, площадка для петанка. Советский "Путь к счастью" Свадебные арки, "Древо жизни" для замков, зона буккроссинга. Центральный Экотропа "Портал в мир болота" Маршрут к верховому болоту, велотрек, сцена с амфитеатром. Фрунзенский"Вярба"Гамаки, спортивный комплекс, детская площадка, высажены ивы и клены.

Особенности новых локаций

В Фрунзенском районе зону отдыха "Вярба" обустроили в экостиле. Здесь разделили детские площадки по возрастам и установили беседки для защиты от солнца. В дальнейшем в сквере планируют создать лабиринт из кустарников.

В Московском районе расширили "Сад вершаў", добавив 25 стендов с цитатами белорусских писателей и информационные таблички о местной фауне. Общая протяженность плиточных дорожек здесь составила 3,5 тыс. кв. м.

Особое внимание уделили образовательному компоненту в Центральном и Первомайском районах. Экотропа "Окно в природу" в Центральном районе теперь составляет 2 380 метров и ведет к верховому болоту. В Первомайском районе создали тропу "Лесная" с площадкой для уроков на открытом воздухе и дорожкой для скандинавской ходьбы.

Тематические решения применили в Заводском и Советском районах. В первом случае скамьи стилизовали под электронные компоненты (процессоры, конденсаторы), а во втором — создали пространство для молодоженов с коваными скамейками и качелями в виде обручальных колец.

Ответы на популярные вопросы

Где находятся новые зоны отдыха?

Объекты распределены по всем районам Минска: от Слепянской водной системы (Заводской и Партизанский районы) до лесопарка "Зелёный Луг" (Первомайский район) и реки Лошицы (Ленинский район).

Что доступно для детей и спортсменов?

В большинстве зон установлены воркаут-площадки, детские игровые комплексы, качели и специальные тренажеры. В частности, в Московском районе открыли инклюзивную площадку для детей с особенностями развития.

Когда откроются следующие объекты?

Новые зоны отдыха планируют открыть к Дню города, чтобы общее количество таких локаций в столице достигло 100.