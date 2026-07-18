Слишком долго ждали перемен: жители Минска заставили администрацию срочно сменить приоритеты

В Московском районе Минска 18 июля прошла прямая линия, в ходе которой жители города могли обсудить проблемные вопросы с руководством администрации. На обращения горожан отвечал первый заместитель главы администрации района Сергей Белькович.
За три часа работы линии поступило три запроса, требующих оперативного реагирования. Основные темы касались благоустройства дворовых территорий, ремонта дорожного покрытия и ухода за зелеными насаждениями.
Жительница улицы Белецкого предложила установить скамейки в зеленых зонах вдоль улиц Громова (от пересечения с ул. С. Есенина до перекрестка с ул. Белецкого) и Белецкого (до ул. Рафиева). Администрация района пообещала изучить эту возможность.
Другой запрос поступил от жителя улицы Ежи Гедройца. Мужчина попросил проверить состояние асфальта на внутридворовом участке и отремонтировать его при необходимости. Также он обратил внимание на износ краски на двери мусоросборной камеры у своего подъезда.
По этому вопросу дежурный по району связался с руководством ЖЭУ. В итоге было решено обследовать и при необходимости перекрасить двери всех мусоросборных камер в данном доме.
"Материалы есть, краска в наличии: обследуем объекты и произведем необходимые работы", — сказал первый заместитель главы администрации района Сергей Белькович.
Отдельное обращение касалось участка на пересечении улиц Грушевской и Щорса, где ранее снесли ветхое жилье для строительства поликлиники. По словам жительницы, территория там заросла травой и требует покоса.
В районном "Зеленстрое" подтвердили, что работы по покосу травы на этом участке проведут во второй половине дня 18 июля.
По всем поступившим обращениям созданы регистрационно-контрольные карточки. Специалисты профильных служб проанализируют каждую ситуацию для принятия мер.
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