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Слишком долго ждали перемен: жители Минска заставили администрацию срочно сменить приоритеты

Беларусь

В Московском районе Минска 18 июля прошла прямая линия, в ходе которой жители города могли обсудить проблемные вопросы с руководством администрации. На обращения горожан отвечал первый заместитель главы администрации района Сергей Белькович.

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Фото: Freepik by gpointstudio is licensed under Рublic domain
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За три часа работы линии поступило три запроса, требующих оперативного реагирования. Основные темы касались благоустройства дворовых территорий, ремонта дорожного покрытия и ухода за зелеными насаждениями.

Благоустройство и ремонт

Жительница улицы Белецкого предложила установить скамейки в зеленых зонах вдоль улиц Громова (от пересечения с ул. С. Есенина до перекрестка с ул. Белецкого) и Белецкого (до ул. Рафиева). Администрация района пообещала изучить эту возможность.

Другой запрос поступил от жителя улицы Ежи Гедройца. Мужчина попросил проверить состояние асфальта на внутридворовом участке и отремонтировать его при необходимости. Также он обратил внимание на износ краски на двери мусоросборной камеры у своего подъезда.

По этому вопросу дежурный по району связался с руководством ЖЭУ. В итоге было решено обследовать и при необходимости перекрасить двери всех мусоросборных камер в данном доме.

"Материалы есть, краска в наличии: обследуем объекты и произведем необходимые работы", — сказал первый заместитель главы администрации района Сергей Белькович.

Уход за территорией

Отдельное обращение касалось участка на пересечении улиц Грушевской и Щорса, где ранее снесли ветхое жилье для строительства поликлиники. По словам жительницы, территория там заросла травой и требует покоса.

В районном "Зеленстрое" подтвердили, что работы по покосу травы на этом участке проведут во второй половине дня 18 июля.

По всем поступившим обращениям созданы регистрационно-контрольные карточки. Специалисты профильных служб проанализируют каждую ситуацию для принятия мер.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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