Александр Лукашенко пересмотрит систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии

Александр Лукашенко планирует пересмотреть систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии. Об этом сообщил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства 18 июля.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Фермер осматривает стебли рапса на фоне уборочного комбайна

Для анализа текущего положения дел Президент посетит регионы. В частности, в Гомельской области он намерен лично ознакомиться с работой фермеров, чтобы понять, насколько эффективно работают существующие механизмы субсидирования на практике.

По словам Дмитрия Крутого, такая проверка поможет определить, нуждается ли этот сектор в дополнительных мерах поддержки.

"Может быть фермерам нужна еще какая-то поддержка, которая, безусловно, будет оказана", — сказал Дмитрий Крутой.

Особое внимание уделят роли фермеров в производстве овощей и ягод, а также их участию в работе стабилизационных фондов. Глава Администрации Президента подтвердил, что данный сегмент сельского хозяйства будет поддерживаться государством.

Помимо Гомельской области, в графике рабочих поездок Президента могут появиться Брестская область и другие регионы страны.