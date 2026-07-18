Александр Лукашенко пересмотрит систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии

Александр Лукашенко планирует пересмотреть систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии. Об этом сообщил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства 18 июля.
Для анализа текущего положения дел Президент посетит регионы. В частности, в Гомельской области он намерен лично ознакомиться с работой фермеров, чтобы понять, насколько эффективно работают существующие механизмы субсидирования на практике.
По словам Дмитрия Крутого, такая проверка поможет определить, нуждается ли этот сектор в дополнительных мерах поддержки.
"Может быть фермерам нужна еще какая-то поддержка, которая, безусловно, будет оказана", — сказал Дмитрий Крутой.
Особое внимание уделят роли фермеров в производстве овощей и ягод, а также их участию в работе стабилизационных фондов. Глава Администрации Президента подтвердил, что данный сегмент сельского хозяйства будет поддерживаться государством.
Помимо Гомельской области, в графике рабочих поездок Президента могут появиться Брестская область и другие регионы страны.
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