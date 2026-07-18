Минск стал центром перемен: цифры по автопарку выявили резкий разрыв между столицей и регионами

В Белоруссии зарегистрировано более 37 тысяч водителей такси. По данным Минтранса, в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении включены 37 290 водителей и 27 720 автомобилей. Средняя стоимость одной поездки по стране составляет около 12 бел. руб.
Эти данные отражают текущее состояние рынка пассажирских перевозок и уровень обновления автопарка. Событие касается всех жителей Белоруссии, пользующихся услугами такси, а также водителей и транспортных компаний.
Значительную часть таксопарка составляет "зеленая" техника. Электромобилей в реестре такси насчитывается 4 055 единиц, что составляет 14,6% от общего числа машин этого сегмента.
Для сравнения: в общем легковом парке страны доля электромобилей и гибридов значительно ниже. По данным официальной статистики на конец 2025 года, из 3,33 млн легковых машин более 55,1 тыс. являются электрическими (1,65%).
Наибольшая концентрация электромобилей наблюдается в Минске. В столице из 686,6 тыс. легковых авто около 24,7 тыс. — электрические. Доля таких машин в Минске достигает 3,59%, что составляет примерно половину всего республиканского парка электромобилей.
|Показатель
|Значение
|Водители такси в реестре
|37 290 чел.
|Автомобили такси
|27 720 ед.
|Электромобили в такси
|4 055 ед. (14,6%)
|Средний чек за поездку
|~ 12 BYN
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