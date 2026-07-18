Животные больше не беззащитны: новые нормы в Белоруссии отправили жестокого хозяина под суд

В Белоруссии растет общественный запрос на гуманное отношение к животным, что сопровождается как активной помощью волонтеров, так и ужесточением наказаний за жестокое обращение с питомцами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Собака смотрит на хозяина

С января текущего года в стране действует обновленный Закон "Об ответственном обращении с животными". Теперь за избавление от собаки или кошки предусмотрен штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей). За жестокое обращение закон предусматривает штраф, общественные работы или арест. Повторные или особо тяжкие случаи могут привести к ограничению или лишению свободы на срок до 4 лет.

Практика применения закона и резонансные случаи

Нормы закона уже применяются в судах. В Полоцком районе житель деревни был приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за жестокое избиение собаки, закончившееся гибелью животного. Суд также назначил мужчине принудительное лечение от алкоголизма.

В Турове произошел случай с гибелью двухмесячного щенка. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и привел к травле предполагаемых виновников и их родителей еще до завершения официальной проверки милиции.

Помощь животным в регионах

Параллельно с правовыми мерами в разных областях фиксируются случаи массовой поддержки бездомных животных:

Минская область: В деревне Копище жители и строители организовали помощь собаке с восемью щенками, появившимися на стройплощадке. Для животных соорудили будку, обеспечили кормом и водой, сейчас ищут новых владельцев.

В деревне Копище жители и строители организовали помощь собаке с восемью щенками, появившимися на стройплощадке. Для животных соорудили будку, обеспечили кормом и водой, сейчас ищут новых владельцев. Моголевская область: В Бобруйске волонтеры и горожане нашли пса со сломанной лапой и кожным заболеванием. После переговоров с владельцем животное передали под опеку зоозащитников для лечения и последующей ампутации лапы. Содержание собаки финансируется за счет пожертвований жителей.