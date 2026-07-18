Животные больше не беззащитны: новые нормы в Белоруссии отправили жестокого хозяина под суд

В Белоруссии растет общественный запрос на гуманное отношение к животным, что сопровождается как активной помощью волонтеров, так и ужесточением наказаний за жестокое обращение с питомцами.
С января текущего года в стране действует обновленный Закон "Об ответственном обращении с животными". Теперь за избавление от собаки или кошки предусмотрен штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей). За жестокое обращение закон предусматривает штраф, общественные работы или арест. Повторные или особо тяжкие случаи могут привести к ограничению или лишению свободы на срок до 4 лет.
Нормы закона уже применяются в судах. В Полоцком районе житель деревни был приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за жестокое избиение собаки, закончившееся гибелью животного. Суд также назначил мужчине принудительное лечение от алкоголизма.
В Турове произошел случай с гибелью двухмесячного щенка. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и привел к травле предполагаемых виновников и их родителей еще до завершения официальной проверки милиции.
Параллельно с правовыми мерами в разных областях фиксируются случаи массовой поддержки бездомных животных:
|Вид правонарушения
|Возможная санкция
|Выбрасывание животного
|Штраф до 30 базовых величин (до 1260 руб.)
|Жестокое обращение
|Штраф, общественные работы или арест
|Особо тяжкие случаи / повтор
|Ограничение или лишение свободы до 4 лет
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.