Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку

Белоруссия и Россия переходят от простого увеличения объемов взаимной торговли продуктами к глубокой научно-производственной кооперации в агропромышленном комплексе. Основная цель — создание единого технологического пространства, которое позволит обеим странам занять лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия и снизить зависимость от импорта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Работник птицефабрики с лотком яиц перед инкубатором

Это направление затрагивает сельхозпроизводителей, машиностроительные заводы, селекционные центры и торговые предприятия всей Белоруссии. На практике сотрудничество сместится в сторону совместной разработки технологий и оборудования, что должно снизить издержки производства и повысить качество продукции.

Технологический суверенитет и инновации

Совместная работа ученых и инженеров будет направлена на ускоренный вывод на рынок новых продуктов и систем. Речь идет о следующих категориях:

высокопродуктивные сорта растений и породы животных;

кормовые добавки, аминокислоты и премиксы;

цифровые платформы, датчики мониторинга посевов и цифровые карты полей;

тепличное оборудование и доильные роботы;

сельхозтехника с навигационными системами.

Кооперация и новый статус товаров

Вместо внутренней конкуренции страны планируют выстраивать общие технологические цепочки. Важным инструментом защиты общего рынка стало решение Совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года № 4, которое утвердило статус "Товар Союзного государства". Это решение призвано укрепить имидж союзной продукции и создать нормативную базу для ее защиты.

Параллельно разрабатывается согласованная экспортная стратегия. Помимо укрепления связей внутри ЕАЭС, товаропроизводители Белоруссии и России будут совместно выходить на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Экспортировать планируют продукты питания, удобрения, технику и технологии.

Торговые отношения

Россия остается главным торговым партнером Белоруссии на продовольственном рынке. В структуре поставок растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой:

твердые сыры и сухие молочные продукты;

детское питание;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

обработанные овощи и фрукты.

Развитие этих связей позволит обеспечить продовольственную безопасность обеих стран в условиях внешних ограничений и торговых барьеров.