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Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку

Беларусь » Минск

Белоруссия и Россия переходят от простого увеличения объемов взаимной торговли продуктами к глубокой научно-производственной кооперации в агропромышленном комплексе. Основная цель — создание единого технологического пространства, которое позволит обеим странам занять лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия и снизить зависимость от импорта.

Работник птицефабрики с лотком яиц перед инкубатором
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Работник птицефабрики с лотком яиц перед инкубатором

Это направление затрагивает сельхозпроизводителей, машиностроительные заводы, селекционные центры и торговые предприятия всей Белоруссии. На практике сотрудничество сместится в сторону совместной разработки технологий и оборудования, что должно снизить издержки производства и повысить качество продукции.

Технологический суверенитет и инновации

Совместная работа ученых и инженеров будет направлена на ускоренный вывод на рынок новых продуктов и систем. Речь идет о следующих категориях:

  • высокопродуктивные сорта растений и породы животных;
  • кормовые добавки, аминокислоты и премиксы;
  • цифровые платформы, датчики мониторинга посевов и цифровые карты полей;
  • тепличное оборудование и доильные роботы;
  • сельхозтехника с навигационными системами.

Кооперация и новый статус товаров

Вместо внутренней конкуренции страны планируют выстраивать общие технологические цепочки. Важным инструментом защиты общего рынка стало решение Совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года № 4, которое утвердило статус "Товар Союзного государства". Это решение призвано укрепить имидж союзной продукции и создать нормативную базу для ее защиты.

Параллельно разрабатывается согласованная экспортная стратегия. Помимо укрепления связей внутри ЕАЭС, товаропроизводители Белоруссии и России будут совместно выходить на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Экспортировать планируют продукты питания, удобрения, технику и технологии.

Торговые отношения

Россия остается главным торговым партнером Белоруссии на продовольственном рынке. В структуре поставок растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой:

  • твердые сыры и сухие молочные продукты;
  • детское питание;
  • мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
  • обработанные овощи и фрукты.

Развитие этих связей позволит обеспечить продовольственную безопасность обеих стран в условиях внешних ограничений и торговых барьеров.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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