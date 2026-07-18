Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку

Белоруссия и Россия переходят от простого увеличения объемов взаимной торговли продуктами к глубокой научно-производственной кооперации в агропромышленном комплексе. Основная цель — создание единого технологического пространства, которое позволит обеим странам занять лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия и снизить зависимость от импорта.
Это направление затрагивает сельхозпроизводителей, машиностроительные заводы, селекционные центры и торговые предприятия всей Белоруссии. На практике сотрудничество сместится в сторону совместной разработки технологий и оборудования, что должно снизить издержки производства и повысить качество продукции.
Совместная работа ученых и инженеров будет направлена на ускоренный вывод на рынок новых продуктов и систем. Речь идет о следующих категориях:
Вместо внутренней конкуренции страны планируют выстраивать общие технологические цепочки. Важным инструментом защиты общего рынка стало решение Совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года № 4, которое утвердило статус "Товар Союзного государства". Это решение призвано укрепить имидж союзной продукции и создать нормативную базу для ее защиты.
Параллельно разрабатывается согласованная экспортная стратегия. Помимо укрепления связей внутри ЕАЭС, товаропроизводители Белоруссии и России будут совместно выходить на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Экспортировать планируют продукты питания, удобрения, технику и технологии.
Россия остается главным торговым партнером Белоруссии на продовольственном рынке. В структуре поставок растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой:
Развитие этих связей позволит обеспечить продовольственную безопасность обеих стран в условиях внешних ограничений и торговых барьеров.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.