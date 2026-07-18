Просто ржаная солома в руках: превратила обычные стебли в аксессуары, покорившие Витебск

Народный мастер Республики Беларусь Ольга Ролич представляет Гродненскую область в "городе мастеров" на фестивале "Славянский базар в Витебске". Мастерица из Щучина создает из ржаной соломы современные аксессуары и традиционные изделия, которые пользуются спросом у посетителей мероприятия.
Ольга Ролич руководит кружком в Щучинском районном центре культуры и народного творчества. Она работает в двух направлениях: создает вещи по старинным канонам для выставок и изготавливает современные аксессуары на заказ.
Мастер самостоятельно подготавливает сырье. Чтобы стебель не сломался, рожь срезают вручную, после чего перебирают по коленцам и сушат. Готовые заготовки не закупаются в магазинах.
В ассортименте изделий представлены:
Наиболее трудоемким объектом является соломенная шляпа. Для ее создания требуется около четырех дней. Мастер сначала вручную плетет около 15 метров тонкой тесьмы ("зубатки"), затем сшивает ее по кругу и декорирует соломенными цветами и колосьями.
Ольга Ролич занимается обучением новых мастеров. Она проводит мастер-классы для детей и взрослых, а также участвует в образовательных проектах областного уровня, чтобы сохранить ремесло плетения из соломы.
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