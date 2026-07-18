Хватит кормить мертвых едой: привычные ритуалы на могилах в Белоруссии оказались бесполезными

Православная церковь призывает верующих отказаться от суеверий, связанных с посещением кладбищ, и сосредоточиться на молитве за усопших.
В рамках совместного проекта "Сельской газеты" и Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви иерей Артемий Климюк, клирик храма Святителя Спиридона Тримифунтского города Минска, разъяснил отношение церкви к распространенным приметам.
"Все эти "нельзя" — сплошные суеверия и пережитки язычества, от которых церковь призывает вас решительно отказаться. Смерть побеждена Воскресением Христовым, поэтому могила христианина — это не место злой силы, а место упокоения", — сказал иерей Артемий Климюк.
Священник отметил, что запреты на посещение кладбищ беременными женщинами или детьми, а также страх подбирать вещи на могилах или оборачиваться, не имеют под собой духовного основания. Также он предостерег от традиции оставлять на могилах еду и алкоголь, подчеркнув, что эти действия не помогают душе умершего.
Для помощи усопшим церковь рекомендует использовать молитву, участие в таинствах и милостыню.
Жители Белоруссии могут направить свои вопросы по основам веры, воцерковлению и участию в таинствах двумя способами:
В июле отмечаются дни памяти значимых для православного мира святых:
|Дата
|Событие / Святой
|Значение
|18 июля
|Преподобный Сергий Радонежский
|Основатель Троице-Сергиевой Лавры, духовная опора Руси в период монголо-татарского ига.
|24 июля
|Святая равноапостольная Ольга
|Первый правитель Руси, принявший христианство (в Константинополе в 954 или 957 году).
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