Хватит кормить мертвых едой: привычные ритуалы на могилах в Белоруссии оказались бесполезными

Православная церковь призывает верующих отказаться от суеверий, связанных с посещением кладбищ, и сосредоточиться на молитве за усопших.

Фото: tgstat.ru Кладбище военных

В рамках совместного проекта "Сельской газеты" и Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви иерей Артемий Климюк, клирик храма Святителя Спиридона Тримифунтского города Минска, разъяснил отношение церкви к распространенным приметам.

"Все эти "нельзя" — сплошные суеверия и пережитки язычества, от которых церковь призывает вас решительно отказаться. Смерть побеждена Воскресением Христовым, поэтому могила христианина — это не место злой силы, а место упокоения", — сказал иерей Артемий Климюк.

Священник отметил, что запреты на посещение кладбищ беременными женщинами или детьми, а также страх подбирать вещи на могилах или оборачиваться, не имеют под собой духовного основания. Также он предостерег от традиции оставлять на могилах еду и алкоголь, подчеркнув, что эти действия не помогают душе умершего.

Для помощи усопшим церковь рекомендует использовать молитву, участие в таинствах и милостыню.

Как задать вопрос священнику

Жители Белоруссии могут направить свои вопросы по основам веры, воцерковлению и участию в таинствах двумя способами:

Церковный календарь июля

В июле отмечаются дни памяти значимых для православного мира святых:

Дата Событие / Святой Значение 18 июля Преподобный Сергий Радонежский Основатель Троице-Сергиевой Лавры, духовная опора Руси в период монголо-татарского ига. 24 июля Святая равноапостольная Ольга Первый правитель Руси, принявший христианство (в Константинополе в 954 или 957 году).