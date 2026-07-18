Топливный голод в полях: воровство горючего поставило под удар завершение уборки в Беларуси

Александр Лукашенко заслушал доклад главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Стороны определили график работы на ближайшую неделю и обсудили итоги поездок президента в регионы.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Стасевич / ТАСС / БелТА, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Александра Лукашенко

В центре внимания главы государства окажутся вопросы сбора урожая, зарубежных инвестиций и перераспределения полномочий в местном управлении. Эти решения затронут работников сельского хозяйства, руководителей районных администраций и бизнес-структуры, работающие на экспорт.

Уборочная кампания и борьба с хищениями

На следующей неделе пройдет селекторное совещание по ходу уборки зерновых. Из-за высокого урожая большая часть зерна все еще остается в полях. Александр Лукашенко потребовал наладить работу зерносушильного комплекса, чтобы сохранить собранный урожай, и сохранить темпы заготовки травяных кормов.

Президент поручил обеспечить технику топливом в полном объеме. При этом он указал на недопустимость воровства горючего, о которой сообщила специальная рабочая группа. Проблема рассматривается как критическая на фоне общего дефицита топлива в мире и регионе.

Зарубежные инвестиции

Отдельное совещание будет посвящено инвестиционным проектам Белоруссии в Азии и Африке. Александр Лукашенко отметил, что темпы реализации ряда проектов недостаточны. Это тормозит выход страны на новые рынки сбыта.

Реформа управления в районах

В кадровых вопросах основной акцент смещается на местную вертикаль власти. Президент намерен усилить роль председателей райисполкомов, передав им больше управленческого давления и полномочий по развитию своих территорий.

Работа в областях и почв

Сформирован протокол поручений по итогам визитов в Шкловский и Оршанский районы. Среди приоритетов — известкование почв, которое по значимости приравнено к мелиорации, а также развитие сотрудничества с Узбекистаном.

В ближайшее время Александр Лукашенко посетит Гомельскую и Брестскую области. В графике поездок — проверка инновационных проектов, работа фермерских хозяйств и испытание отечественного пресс-подборщика.