В Белоруссии собрали первый миллион тонн зерна урожая 2026 года. По данным Минсельхозпрода на утро 18 июля, общий объем убранных культур составил 1 026 тыс. тонн.
На текущий момент убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур, за исключением проса, гречихи и кукурузы. Средняя урожайность достигла 42,5 ц/га, что на 3,8 ц/га выше показателей прошлого года.
|Регион
|Объем собранного зерна (тыс. т)
|Минская область
|281
|Брестская область
|238
|Гродненская область
|219
Сырье необходимо для работы столичных предприятий переработки и обеспечения продовольствием жителей города. В Минске работают специализированные заводы, которые ежедневно выпускают более 200 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий.
В столице также функционирует предприятие по переработке зерна мощностью до 1 тыс. тонн в сутки, где производят макаронные изделия и муку. Учитывая население города, близкое к двум миллионам человек, Минск остается одним из крупнейших потребителей зерновой продукции в стране.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.