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Земля отдала первое золото: Белоруссия зафиксировала объём зерна, который обеспечит заводы столицы

Беларусь

В Белоруссии собрали первый миллион тонн зерна урожая 2026 года. По данным Минсельхозпрода на утро 18 июля, общий объем убранных культур составил 1 026 тыс. тонн.

Агроном среди пшеницы в зернохранилище
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агроном среди пшеницы в зернохранилище

На текущий момент убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур, за исключением проса, гречихи и кукурузы. Средняя урожайность достигла 42,5 ц/га, что на 3,8 ц/га выше показателей прошлого года.

Регион Объем собранного зерна (тыс. т)
Минская область 281
Брестская область 238
Гродненская область 219

Значение для Минска

Сырье необходимо для работы столичных предприятий переработки и обеспечения продовольствием жителей города. В Минске работают специализированные заводы, которые ежедневно выпускают более 200 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий.

В столице также функционирует предприятие по переработке зерна мощностью до 1 тыс. тонн в сутки, где производят макаронные изделия и муку. Учитывая население города, близкое к двум миллионам человек, Минск остается одним из крупнейших потребителей зерновой продукции в стране.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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