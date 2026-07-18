Земля отдала первое золото: Белоруссия зафиксировала объём зерна, который обеспечит заводы столицы

В Белоруссии собрали первый миллион тонн зерна урожая 2026 года. По данным Минсельхозпрода на утро 18 июля, общий объем убранных культур составил 1 026 тыс. тонн.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агроном среди пшеницы в зернохранилище

На текущий момент убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур, за исключением проса, гречихи и кукурузы. Средняя урожайность достигла 42,5 ц/га, что на 3,8 ц/га выше показателей прошлого года.

Регион Объем собранного зерна (тыс. т) Минская область 281 Брестская область 238 Гродненская область 219

Значение для Минска

Сырье необходимо для работы столичных предприятий переработки и обеспечения продовольствием жителей города. В Минске работают специализированные заводы, которые ежедневно выпускают более 200 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий.

В столице также функционирует предприятие по переработке зерна мощностью до 1 тыс. тонн в сутки, где производят макаронные изделия и муку. Учитывая население города, близкое к двум миллионам человек, Минск остается одним из крупнейших потребителей зерновой продукции в стране.