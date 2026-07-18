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Леса растут с пугающей скоростью: масштабные изменения в Беларуси определили новый статус страны

Беларусь

Министерство лесного хозяйства Белоруссии отмечает 90-летие со дня создания. В честь юбилея в Минске прошла международная научно-практическая конференция, где специалисты обсудили текущее состояние отрасли, методы борьбы с лесными пожарами и вредителями, а также перспективы цифровизации лесного хозяйства.

Лесная тропинка в хвойном лесу
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Лесная тропинка в хвойном лесу

Событие объединило экспертов из Белоруссии, России и Узбекистана. Для жителей страны развитие отрасли означает сохранение лесного фонда, который сейчас занимает 40% территории республики, и развитие деревоперерабатывающих производств.

Развитие отрасли в цифрах

Министр лесного хозяйства Александр Кулик отметил, что за последние десятилетия отрасль существенно изменила свои показатели. Основной рост произошел в период независимости Белоруссии.

Показатель Раньше Сейчас
Лесистость страны 20-21% (после ВОВ) более 40%
Доля спелого леса 2-3% (начало 1990-х) 22%
Расчетная лесосека 5 млн куб. м 15 млн куб. м
Количество харвестеров 8 шт. (2006 г.) 550 шт.

Международное сотрудничество

Белорусский опыт в области лесовосстановления и глубокой переработки древесины вызывает интерес у зарубежных коллег. В частности, делегации из шести российских регионов (Вологодская, Нижегородская, Ленинградская и Московская области, Хакасия и Татарстан) и Узбекистана изучили работу белорусских предприятий.

С Узбекистаном развитие сотрудничества закреплено соглашением, подписанным во время визита Президента Шавката Мирзиёева. Основной интерес узбекистанских специалистов сосредоточен на пеллетных производствах и комплексном ведении лесного хозяйства.

"Для леса границ нет, и вызовы, климатические изменения, болезни, вредители одинаковы для леса в разных странах. Наработки, которые есть в Беларуси, для зарубежных коллег — очень важная информация", — сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.

Юбилейные награды и история

К 90-летию отрасли учредили памятный нагрудный знак "90 гадоў лясной гаспадарцы Рэспублiкi Беларусь". Его вручили 45 специалистам, включая ветеранов труда и руководителей ведомств.

История централизованного управления лесным хозяйством началась 2 июля 1936 года. В этом году юбилей празднуют 45 лесхозов из 98 действующих в стране. Распределение юбилирующих предприятий по регионам выглядит так:

  • Гомельская область — 14 лесхозов;
  • Минская область — 11 лесхозов;
  • Витебская область — 10 лесхозов;
  • Могилёвская область — 10 лесхозов.
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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