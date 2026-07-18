Поля Могилевщины забиты зерном: определенные районы вырвались в лидеры по темпам жатвы

В Могилевской области завершена более половины работ по уборке озимого ячменя. По данным облсельхозпрода на 17 июля, аграрии убрали 23,5 тысячи гектаров, что составляет 54% от общего плана. Валовой сбор зерна достиг 77 тысяч тонн при средней урожайности 32,7 центнера с гектара.

Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева is licensed under Все права защищены Ночная уборка зернового поля комбайнами

Параллельно с ячменем в регионе началась жатва озимого рапса. На данный момент с 7,5 тысячи гектаров собрали 12,6 тысячи тонн маслосемян.

Район Показатель Значение Бобруйский Процент уборки 94% Кировский Процент уборки 82% Могилевский Процент уборки 76% Шкловский Урожайность 46,5 ц/га Горецкий Урожайность 40,6 ц/га Белыничский Урожайность 39 ц/га

Техническое переоснащение хозяйств

Обновление парка техники напрямую влияет на скорость страды и условия труда механизаторов. Например, в хозяйстве "Авангард" Могилевского района за последние два года вложили более 3,5 миллиона рублей в закупку 12 единиц техники. В список вошли зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, автомобиль МАЗ и сопутствующее оборудование.

Увеличение площади под озимым ячменем в этом хозяйстве составило 12% по сравнению с прошлым годом (всего 605 гектаров). Такое решение объяснили более высокой урожайностью культуры и потребностью в кормах для собственного скота и свиней. Сейчас урожайность в "Авангарде" составляет 45 центнеров с гектара.

"Вложения отобьются, потому что техника будет работать быстро и без поломок, трат на запчасти. Не менее важны комфортные условия труда тружеников", — сказал директор Александр Жибурт.

Внедрение автопилотов и цифровизация

Применение систем автоматического управления (автопилотов) в тракторах и комбайнах позволило исключить человеческий фактор при посеве и уборке, что убирает пропуски ("лысины") на полях. Кроме того, цифровой учет позволяет механизаторам в реальном времени отслеживать объем обработанных гектаров, что делает расчет заработной платы прозрачным.

Механизаторы отмечают, что современные отечественные комбайны оснащены кондиционерами и навигаторами, что облегчает работу в условиях жары. В хозяйствах также обеспечивают горячее питание и питьевую воду непосредственно в поле.

Для привлечения кадров предприятия используют меры социальной поддержки. Так, механизатору Денису Якимовичу хозяйство предоставило жилье в деревне Сумароково с участком в 15 соток.