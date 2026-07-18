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Поля Могилевщины забиты зерном: определенные районы вырвались в лидеры по темпам жатвы

Беларусь » Могилев

В Могилевской области завершена более половины работ по уборке озимого ячменя. По данным облсельхозпрода на 17 июля, аграрии убрали 23,5 тысячи гектаров, что составляет 54% от общего плана. Валовой сбор зерна достиг 77 тысяч тонн при средней урожайности 32,7 центнера с гектара.

Ночная уборка зернового поля комбайнами
Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева is licensed under Все права защищены
Ночная уборка зернового поля комбайнами

Параллельно с ячменем в регионе началась жатва озимого рапса. На данный момент с 7,5 тысячи гектаров собрали 12,6 тысячи тонн маслосемян.

Район Показатель Значение
Бобруйский Процент уборки 94%
Кировский Процент уборки 82%
Могилевский Процент уборки 76%
Шкловский Урожайность 46,5 ц/га
Горецкий Урожайность 40,6 ц/га
Белыничский Урожайность 39 ц/га

Техническое переоснащение хозяйств

Обновление парка техники напрямую влияет на скорость страды и условия труда механизаторов. Например, в хозяйстве "Авангард" Могилевского района за последние два года вложили более 3,5 миллиона рублей в закупку 12 единиц техники. В список вошли зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, автомобиль МАЗ и сопутствующее оборудование.

Увеличение площади под озимым ячменем в этом хозяйстве составило 12% по сравнению с прошлым годом (всего 605 гектаров). Такое решение объяснили более высокой урожайностью культуры и потребностью в кормах для собственного скота и свиней. Сейчас урожайность в "Авангарде" составляет 45 центнеров с гектара.

"Вложения отобьются, потому что техника будет работать быстро и без поломок, трат на запчасти. Не менее важны комфортные условия труда тружеников", — сказал директор Александр Жибурт.

Внедрение автопилотов и цифровизация

Применение систем автоматического управления (автопилотов) в тракторах и комбайнах позволило исключить человеческий фактор при посеве и уборке, что убирает пропуски ("лысины") на полях. Кроме того, цифровой учет позволяет механизаторам в реальном времени отслеживать объем обработанных гектаров, что делает расчет заработной платы прозрачным.

Механизаторы отмечают, что современные отечественные комбайны оснащены кондиционерами и навигаторами, что облегчает работу в условиях жары. В хозяйствах также обеспечивают горячее питание и питьевую воду непосредственно в поле.

Для привлечения кадров предприятия используют меры социальной поддержки. Так, механизатору Денису Якимовичу хозяйство предоставило жилье в деревне Сумароково с участком в 15 соток.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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