Криптобанки Белоруссии получили право проводить идентификацию клиентов дистанционным способом

Совет Министров и Национальный банк Белоруссии утвердили правила удаленной идентификации клиентов для криптобанков. Теперь финансовые организации этого сектора смогут проверять личность пользователей дистанционно, что упростит доступ к услугам для новых клиентов и компаний, не являющихся резидентами Парка высоких технологий.

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Порядок проверки личности установлен на основании Указа Президента от 16 января 2026 года № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)".

Как будет проходить проверка

Идентификация станет обязательной перед началом обслуживания клиента или при обновлении его персональных данных. Для удаленной верификации банки могут использовать следующие инструменты:

межбанковская система идентификации;

Единая система идентификации физических и юридических лиц;

биометрические документы;

специальная дистанционная биометрическая процедура.

Документ также регламентирует работу с электронными анкетами, способы проверки достоверности данных и правила привлечения агентов для идентификации пользователей.

Безопасность и требования

В новых правилах усилен контроль за кибербезопасностью и защитой персональных данных. Криптобанки должны соблюдать нормы законодательства по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Параметр Условие Сроки проведения До приема на обслуживание или при смене данных География охвата Вся Белоруссия Ключевое изменение Возможность удаленной верификации вместо личного визита

Ответы на популярные вопросы

Кого затронут эти изменения?

Пользователей криптобанков, а также юридических лиц и нерезидентов ПВТ, которые планируют пользоваться финансовыми услугами в этой сфере.

Что изменится на практике?

Клиентам больше не потребуется лично посещать офис банка для подтверждения личности, если организация использует один из утвержденных дистанционных способов проверки.

Какие документы потребуются?

В зависимости от выбранного банком способа могут потребоваться биометрические документы или доступ к государственным системам идентификации.