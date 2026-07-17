Криптобанки Белоруссии получили право проводить идентификацию клиентов дистанционным способом

Совет Министров и Национальный банк Белоруссии утвердили правила удаленной идентификации клиентов для криптобанков. Теперь финансовые организации этого сектора смогут проверять личность пользователей дистанционно, что упростит доступ к услугам для новых клиентов и компаний, не являющихся резидентами Парка высоких технологий.
Порядок проверки личности установлен на основании Указа Президента от 16 января 2026 года № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)".
Идентификация станет обязательной перед началом обслуживания клиента или при обновлении его персональных данных. Для удаленной верификации банки могут использовать следующие инструменты:
Документ также регламентирует работу с электронными анкетами, способы проверки достоверности данных и правила привлечения агентов для идентификации пользователей.
В новых правилах усилен контроль за кибербезопасностью и защитой персональных данных. Криптобанки должны соблюдать нормы законодательства по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
|Параметр
|Условие
|Сроки проведения
|До приема на обслуживание или при смене данных
|География охвата
|Вся Белоруссия
|Ключевое изменение
|Возможность удаленной верификации вместо личного визита
Пользователей криптобанков, а также юридических лиц и нерезидентов ПВТ, которые планируют пользоваться финансовыми услугами в этой сфере.
Клиентам больше не потребуется лично посещать офис банка для подтверждения личности, если организация использует один из утвержденных дистанционных способов проверки.
В зависимости от выбранного банком способа могут потребоваться биометрические документы или доступ к государственным системам идентификации.
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