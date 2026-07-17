Картина Марка Шагала «Над городом» из Москвы временно вернулась в родной город художника Витебск

В Художественном музее Витебска представили картину Марка Шагала "Над городом". Полотно, созданное более ста лет назад, привезли из Третьяковской галереи. Посетители музея могут увидеть работу до 14 сентября.
Картина "Над городом" относится к раннему периоду творчества художника. На ней изображены сам Марк Шагал и его жена Белла, парящие над Витебском. Этот образ стал символом чувств автора к супруге и родному городу.
"Для нас это событие имеет особое значение, потому что в нем сошлись два важных момента в жизни Марка Шагала: Витебск — его родина, а Третьяковская галерея — важный этап его творческой биографии", — сказала генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Ольга Галактионова добавила, что музеи продолжат сотрудничество и в будущем могут запустить новые совместные проекты.
Шагал начал работу над картиной в 1914 году и закончил ее спустя четыре года. Полотно вошло в состав триптиха, который художник задумал в 1917–1918 годах. В этот цикл также включены работы "Двойной портрет" и "Прогулка".
Сюжет картины связан с личной историей автора. Марк Шагал познакомился с Беллой в Витебске в 1909 году. Несмотря на учебу в Санкт-Петербурге, он часто возвращался в родной город. В 1915 году пара поженилась, а в 1916-м у них родилась дочь Ида.
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