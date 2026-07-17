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Картина Марка Шагала «Над городом» из Москвы временно вернулась в родной город художника Витебск

Беларусь » Витебск

В Художественном музее Витебска представили картину Марка Шагала "Над городом". Полотно, созданное более ста лет назад, привезли из Третьяковской галереи. Посетители музея могут увидеть работу до 14 сентября.

Третьяковская галерея
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Третьяковская галерея

Картина "Над городом" относится к раннему периоду творчества художника. На ней изображены сам Марк Шагал и его жена Белла, парящие над Витебском. Этот образ стал символом чувств автора к супруге и родному городу.

"Для нас это событие имеет особое значение, потому что в нем сошлись два важных момента в жизни Марка Шагала: Витебск — его родина, а Третьяковская галерея — важный этап его творческой биографии", — сказала генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Ольга Галактионова добавила, что музеи продолжат сотрудничество и в будущем могут запустить новые совместные проекты.

История создания полотна

Шагал начал работу над картиной в 1914 году и закончил ее спустя четыре года. Полотно вошло в состав триптиха, который художник задумал в 1917–1918 годах. В этот цикл также включены работы "Двойной портрет" и "Прогулка".

Сюжет картины связан с личной историей автора. Марк Шагал познакомился с Беллой в Витебске в 1909 году. Несмотря на учебу в Санкт-Петербурге, он часто возвращался в родной город. В 1915 году пара поженилась, а в 1916-м у них родилась дочь Ида.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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