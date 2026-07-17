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Творческий порыв в Витебске: неожиданный выбор программы определил настроение всего вечера

Беларусь » Витебск

В Летнем амфитеатре Витебска 17 июля прошел гала-концерт "Юбилейный календарь Союзного государства". В этом году мероприятие организовали в формате "квартирника", где артисты из Беларуси и России вместе со зрителями исполнили популярные песни разных десятилетий.

Выступление барабанщика
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Выступление барабанщика

Премии за гуманитарное сотрудничество

В рамках вечера вручили дипломы и премии Союзного государства. Награды получили деятели культуры, образования, кинематографа, СМИ и сотрудники музеев двух стран.

Страна Лауреаты
Белоруссия Владимир Гостюхин, Жанет, Центр культуры "Витебск", редакция газеты "Витебские вести"
Россия Эльза Антонова ("РОСКИНО"), Алексей Кубышкин (Петрозаводская консерватория), Наталья Ченцова (Музей-заповедник Ю. А. Гагарина), Игорь Корнеев (Бородинский музей-заповедник)

Концерт открыл государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Он отметил роль культуры в укреплении дружбы между народами и поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку фестиваля.

Музыкальная программа

Выступления сопровождали Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга и оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина.

На сцене появились Денис Майданов, Александр Олешко, Ольга Кормухина, Руслан Алехно, Жанет, Пётр Елфимов и другие исполнители. Общим финалом стала композиция "Этот город самый лучший на земле".

Отдельный блок посвятили военной памяти и теме Родины. Владимир Гостюхин прочитал стихотворение Константина Симонова "Родина" и исполнил "Песенку старшины" вместе с группой "Чистый голос". Также прозвучали песни "Лесная песня" и "Когда весна придет, не знаю".

Завершился вечер ностальгическими номерами: оркестры исполнили попурри из фильма "Бриллиантовая рука", музыку Игоря Корнелюка к роману "Мастер и Маргарита" в исполнении Валерии Арлановой и Александра Ефремова, а также песни из советских мультфильмов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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