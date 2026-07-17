Его графику позавидуют многие: в Белоруссии обнаружили необычного трудягу

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В Белоруссии зафиксировали случай экстремально короткого рабочего дня: один из сотрудников организации официально трудился меньше пяти минут в сутки. Факт обнаружили во время проверки, сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

Офисный стресс и тиннитус
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офисный стресс и тиннитус

Речь идет о специалисте, ответственном за внутренний контроль за обработкой персональных данных (DPO). Согласно документам, его рабочий день длился всего 288 секунд, или 4 минуты 48 секунд. При этом проверкой установлено, что даже это время сотрудник проводил вне офиса нанимателя.

Такой график сделал качественное выполнение обязанностей невозможным. В результате формальный подход к организации труда привел к серьезным нарушениям законодательства о персональных данных внутри организации.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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