Его графику позавидуют многие: в Белоруссии обнаружили необычного трудягу

В Белоруссии зафиксировали случай экстремально короткого рабочего дня: один из сотрудников организации официально трудился меньше пяти минут в сутки. Факт обнаружили во время проверки, сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офисный стресс и тиннитус

Речь идет о специалисте, ответственном за внутренний контроль за обработкой персональных данных (DPO). Согласно документам, его рабочий день длился всего 288 секунд, или 4 минуты 48 секунд. При этом проверкой установлено, что даже это время сотрудник проводил вне офиса нанимателя.

Такой график сделал качественное выполнение обязанностей невозможным. В результате формальный подход к организации труда привел к серьезным нарушениям законодательства о персональных данных внутри организации.