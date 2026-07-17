Поездки в выходные станут квестом: в Минске ввели новые правила по трем маршрутам

В Минске 18 июля отменят движение автобусов по маршруту № 262, который связывает АС "Автозаводская" и Музей авиации и космонавтики. Также с этого дня по выходным изменится график работы двух других городских маршрутов — троллейбусного № 24 и автобусного № 139.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салон автобуса

Ограничения затронут жителей столицы, пользующихся общественным транспортом для поездок в выходные дни. Пассажирам маршрута № 262 потребуется подобрать альтернативный способ передвижения, так как перевозки по этому направлению будут полностью прекращены.

Для тех, кто пользуется троллейбусом № 24 и автобусом № 139, вступают в силу новые временные интервалы работы по выходным.