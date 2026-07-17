Поездки в выходные станут квестом: в Минске ввели новые правила по трем маршрутам

В Минске 18 июля отменят движение автобусов по маршруту № 262, который связывает АС "Автозаводская" и Музей авиации и космонавтики. Также с этого дня по выходным изменится график работы двух других городских маршрутов — троллейбусного № 24 и автобусного № 139.
Ограничения затронут жителей столицы, пользующихся общественным транспортом для поездок в выходные дни. Пассажирам маршрута № 262 потребуется подобрать альтернативный способ передвижения, так как перевозки по этому направлению будут полностью прекращены.
Для тех, кто пользуется троллейбусом № 24 и автобусом № 139, вступают в силу новые временные интервалы работы по выходным.
|Маршрут
|Время работы
|Первое / последнее отправление
|Троллейбус № 24
(Лошица-2 — Серебрянка)
|9:00 — 18:10
|От Лошицы-2: 9:08 / 17:38
От Серебрянки: 9:16 / 17:20
|Автобус № 139
(Калиновского — Танковый)
|9:00 — 18:30
|От Калиновского: 9:00 / 17:44
От Танкового: 9:25 / 18:09
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