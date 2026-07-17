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Поездки в выходные станут квестом: в Минске ввели новые правила по трем маршрутам

Беларусь » Минск

В Минске 18 июля отменят движение автобусов по маршруту № 262, который связывает АС "Автозаводская" и Музей авиации и космонавтики. Также с этого дня по выходным изменится график работы двух других городских маршрутов — троллейбусного № 24 и автобусного № 139.

салон автобуса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон автобуса

Ограничения затронут жителей столицы, пользующихся общественным транспортом для поездок в выходные дни. Пассажирам маршрута № 262 потребуется подобрать альтернативный способ передвижения, так как перевозки по этому направлению будут полностью прекращены.

Для тех, кто пользуется троллейбусом № 24 и автобусом № 139, вступают в силу новые временные интервалы работы по выходным.

Маршрут Время работы Первое / последнее отправление
Троллейбус № 24
(Лошица-2 — Серебрянка)		 9:00 — 18:10 От Лошицы-2: 9:08 / 17:38
От Серебрянки: 9:16 / 17:20
Автобус № 139
(Калиновского — Танковый)		 9:00 — 18:30 От Калиновского: 9:00 / 17:44
От Танкового: 9:25 / 18:09
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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