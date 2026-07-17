Грызуны на виду у всех: санитарные службы Минска проверили объекты после скандала в соцсетях

Санитарные службы Минска проверили несколько заведений общепита и магазинов после того, как пользователи социальных сетей опубликовали видео с крысой в ресторане и фотографии испорченных продуктов.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Крысы возле канализационного люка

Первым поводом для проверки стало резонансное видео из ресторана быстрого питания "Мак.бай" на улице Шугаева, 2. Очевидцы заметили крупного грызуна на открытой площадке заведения.

Итоги проверки в "Мак.бай"

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района обследовали ресторан 15 июля. Внутри помещений грызунов и следов их жизнедеятельности не нашли. Для дополнительного контроля установили ловушки с ядом, которые остались нетронутыми.

Выяснилось, что Центр профилактической дезинфекции проводит обработку ресторана раз в месяц, и в текущем году случаев заселения объекта грызунами не фиксировалось. Однако на прилегающей зеленой зоне обнаружили дыры в бетонной отмостке вокруг канализационных люков. На этом участке специалисты провели дератизацию.

Нарушения в торговых точках

Параллельно надзорные органы отреагировали на жалобы минчан о качестве товаров в магазинах города.

В "Евроопте" на проспекте Дзержинского, 55, проверка началась после публикации фото сыра с плесенью. Ревизоры установили, что продукт производства ОАО "Молочный мир" хранился в холодильной витрине при соблюдении температурного режима. Хотя выборочная проверка остатков не выявила брака, администрация магазина сняла всю партию сыра с реализации и получила рекомендацию усилить контроль за хранением молочной продукции.

Также проверки прошли в магазинах на улице И. Гошкевича, 3, и улице Калиновского, 23. Поводом стали сообщения покупателей о наличии мухи в упаковке с филе цыпленка и червяка в готовом бутерброде. На момент визита инспекторов нарушений санитарно-эпидемиологических норм или присутствия насекомых на объектах не зафиксировано.