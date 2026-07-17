Грызуны на виду у всех: санитарные службы Минска проверили объекты после скандала в соцсетях

Санитарные службы Минска проверили несколько заведений общепита и магазинов после того, как пользователи социальных сетей опубликовали видео с крысой в ресторане и фотографии испорченных продуктов.
Первым поводом для проверки стало резонансное видео из ресторана быстрого питания "Мак.бай" на улице Шугаева, 2. Очевидцы заметили крупного грызуна на открытой площадке заведения.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района обследовали ресторан 15 июля. Внутри помещений грызунов и следов их жизнедеятельности не нашли. Для дополнительного контроля установили ловушки с ядом, которые остались нетронутыми.
Выяснилось, что Центр профилактической дезинфекции проводит обработку ресторана раз в месяц, и в текущем году случаев заселения объекта грызунами не фиксировалось. Однако на прилегающей зеленой зоне обнаружили дыры в бетонной отмостке вокруг канализационных люков. На этом участке специалисты провели дератизацию.
Параллельно надзорные органы отреагировали на жалобы минчан о качестве товаров в магазинах города.
В "Евроопте" на проспекте Дзержинского, 55, проверка началась после публикации фото сыра с плесенью. Ревизоры установили, что продукт производства ОАО "Молочный мир" хранился в холодильной витрине при соблюдении температурного режима. Хотя выборочная проверка остатков не выявила брака, администрация магазина сняла всю партию сыра с реализации и получила рекомендацию усилить контроль за хранением молочной продукции.
Также проверки прошли в магазинах на улице И. Гошкевича, 3, и улице Калиновского, 23. Поводом стали сообщения покупателей о наличии мухи в упаковке с филе цыпленка и червяка в готовом бутерброде. На момент визита инспекторов нарушений санитарно-эпидемиологических норм или присутствия насекомых на объектах не зафиксировано.
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