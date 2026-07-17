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Такое бывает раз в году: ритуал сжигания проблем и народные игры соберут тысячи людей в Белоруссии

Беларусь

В агрогородке Озерцо 25 июля пройдет семейный фестиваль "Белорусское лето в стиле скансен". Мероприятие организует Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Программа объединит традиционные ремесла, интерактивные развлечения и вечерний музыкальный концерт.

Флаг Белоруссии
Фото: Openverse by User 699, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Белоруссии

Событие затронет жителей Минска и Минской области, а также туристов, которые планируют посетить музей в этот день. Для гостей музея вход будет осуществляться по стандартным билетам.

Программа фестиваля

Дневной блок "Живая традиция" стартует в 13:00. Посетители смогут примерить национальные костюмы, поучаствовать в мастер-классах и освоить народные игры: лапту, городки и перетягивание каната. Также в программе предусмотрены сказки у печи и общий чай из котла.

Для взрослых подготовлен контактный зоопарк, экскурсии и психологический обряд по сжиганию проблем в ритуальном костре.

Для детей в 16:00 организуют "Пенные забавы". Ребят ждут танцы в пене и мыльных пузырях под народные мелодии в современной обработке. Организаторы рекомендуют родителям взять с собой полотенца и сменную одежду.

Музыкальный вечер

Вечерняя часть начнется в 16:00 и продлится до закрытия музея в 22:30. Ведущими выступят сотрудники радио "Сталіца".

В музыкальном списке заявлены:

  • группы "Спасибо, Все В Порядке", "Бронепаровоз" и Demi Mo;
  • специальный гость Олег Орлов.

Между выступлениями проведут конкурсы и караоке-батлы с призами для победителей.

Как добраться и время работы

Параметр Информация
Дата и время 25 июля, с 13:00 до 22:30
Место д. Озерцо (Минский район, 4 км от МКАД за рынком "Малиновка")
Транспорт Автобусы № 150, 170С; маршрутки № 1026, 1111
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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