Такое бывает раз в году: ритуал сжигания проблем и народные игры соберут тысячи людей в Белоруссии

В агрогородке Озерцо 25 июля пройдет семейный фестиваль "Белорусское лето в стиле скансен". Мероприятие организует Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Программа объединит традиционные ремесла, интерактивные развлечения и вечерний музыкальный концерт.
Событие затронет жителей Минска и Минской области, а также туристов, которые планируют посетить музей в этот день. Для гостей музея вход будет осуществляться по стандартным билетам.
Дневной блок "Живая традиция" стартует в 13:00. Посетители смогут примерить национальные костюмы, поучаствовать в мастер-классах и освоить народные игры: лапту, городки и перетягивание каната. Также в программе предусмотрены сказки у печи и общий чай из котла.
Для взрослых подготовлен контактный зоопарк, экскурсии и психологический обряд по сжиганию проблем в ритуальном костре.
Для детей в 16:00 организуют "Пенные забавы". Ребят ждут танцы в пене и мыльных пузырях под народные мелодии в современной обработке. Организаторы рекомендуют родителям взять с собой полотенца и сменную одежду.
Вечерняя часть начнется в 16:00 и продлится до закрытия музея в 22:30. Ведущими выступят сотрудники радио "Сталіца".
В музыкальном списке заявлены:
Между выступлениями проведут конкурсы и караоке-батлы с призами для победителей.
|Параметр
|Информация
|Дата и время
|25 июля, с 13:00 до 22:30
|Место
|д. Озерцо (Минский район, 4 км от МКАД за рынком "Малиновка")
|Транспорт
|Автобусы № 150, 170С; маршрутки № 1026, 1111
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