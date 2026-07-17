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Минский горисполком вводит новые нормы потребления ресурсов и тарифы с 1 августа 2026 года

Беларусь

Минский городской исполнительный комитет отменил действие ряда своих старых решений. Соответствующий документ под номером 2721 был подписан председателем В. Е. Кухаревым 2 июля 2026 года.

Минск, река Свислочь
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Минск, река Свислочь

Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года. Решение затронуло широкий спектр сфер: от коммунальных платежей и тарифов на услуги до норм потребления ресурсов и правил использования служебного транспорта.

Что именно отменяется

Список утративших силу документов включает решения, принятые в период с 2013 по 2026 годы. Наиболее значимые изменения касаются следующих направлений:

  • Транспорт и эвакуация: отменяются старые тарифы на принудительную отбуксировку (эвакуацию) и хранение транспортных средств.
  • ЖКХ и ресурсы: прекращают действие нормы потребления газа, электрической энергии (при отсутствии счетчиков), водопотребления, а также нормы отпуска твердого топлива по фиксированным ценам.
  • Социальная сфера: отменяются предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые территориальными центрами социального обслуживания населения.
  • Городская среда: утрачивают силу коэффициенты местонахождения зданий, сооружений и рынков на территории Минска.
  • Администрирование: отменяются нормы расходов на обслуживание иностранных делегаций, нормативы обеспеченности специальными легковыми автомобилями и табели их положенности.
Сфера влияния Что утратило силу
Коммунальные услуги Нормы потребления газа, воды и электроэнергии, тарифы на коммунальные услуги.
Автотранспорт Цены на эвакуацию машин, нормы использования спецтранспорта.
Социальная поддержка Тарифы на социальные услуги, компенсации стоимости жилья.
Финансы и жилье Индексация приватизационных чеков "Жилье", нормы плановых накоплений на 2026 год.

Практическое значение

Данное решение касается жителей Минска, пользователей коммунальных услуг, владельцев автомобилей, а также предприятий и организаций города. Отмена старых актов обычно означает их замену новыми нормами или переход на иную систему регулирования.

Для горожан это может означать изменение порядка расчета платежей за газ, воду и электричество, а также пересмотр стоимости эвакуации автомобиля. Конкретные новые тарифы и нормы, которые придут на смену отмененным, в данном документе не указаны — они фиксируются в отдельных актах.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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