Минский горисполком вводит новые нормы потребления ресурсов и тарифы с 1 августа 2026 года

Минский городской исполнительный комитет отменил действие ряда своих старых решений. Соответствующий документ под номером 2721 был подписан председателем В. Е. Кухаревым 2 июля 2026 года.
Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года. Решение затронуло широкий спектр сфер: от коммунальных платежей и тарифов на услуги до норм потребления ресурсов и правил использования служебного транспорта.
Список утративших силу документов включает решения, принятые в период с 2013 по 2026 годы. Наиболее значимые изменения касаются следующих направлений:
|Сфера влияния
|Что утратило силу
|Коммунальные услуги
|Нормы потребления газа, воды и электроэнергии, тарифы на коммунальные услуги.
|Автотранспорт
|Цены на эвакуацию машин, нормы использования спецтранспорта.
|Социальная поддержка
|Тарифы на социальные услуги, компенсации стоимости жилья.
|Финансы и жилье
|Индексация приватизационных чеков "Жилье", нормы плановых накоплений на 2026 год.
Данное решение касается жителей Минска, пользователей коммунальных услуг, владельцев автомобилей, а также предприятий и организаций города. Отмена старых актов обычно означает их замену новыми нормами или переход на иную систему регулирования.
Для горожан это может означать изменение порядка расчета платежей за газ, воду и электричество, а также пересмотр стоимости эвакуации автомобиля. Конкретные новые тарифы и нормы, которые придут на смену отмененным, в данном документе не указаны — они фиксируются в отдельных актах.
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