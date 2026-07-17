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Доходы жителей Белоруссии рванули вверх: итоговые цифры за пять месяцев определили новый уровень жизни

Беларусь

Реальные располагаемые доходы жителей Белоруссии за пять месяцев 2026 года увеличились на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Этот показатель отражает покупательную способность населения с учетом инфляции. Рост доходов означает, что фактически люди могут позволить себе больше товаров и услуг, чем в январе — мае 2025 года.

Основную часть общего дохода белорусов по-прежнему формирует заработная плата. Распределение средств выглядит следующим образом:

Источник дохода Доля в структуре (%)
Оплата труда 66,1
Трансферты (пенсии, пособия, стипендии) 22,5
Предпринимательская деятельность 6,7
Доходы от собственности и прочее 4,7

Для сравнения: за весь 2025 год общая сумма денежных доходов населения составила 177 260 млн BYN, а реальный рост за год достиг 9,6%.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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