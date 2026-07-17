Доходы жителей Белоруссии рванули вверх: итоговые цифры за пять месяцев определили новый уровень жизни

Реальные располагаемые доходы жителей Белоруссии за пять месяцев 2026 года увеличились на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
Этот показатель отражает покупательную способность населения с учетом инфляции. Рост доходов означает, что фактически люди могут позволить себе больше товаров и услуг, чем в январе — мае 2025 года.
Основную часть общего дохода белорусов по-прежнему формирует заработная плата. Распределение средств выглядит следующим образом:
|Источник дохода
|Доля в структуре (%)
|Оплата труда
|66,1
|Трансферты (пенсии, пособия, стипендии)
|22,5
|Предпринимательская деятельность
|6,7
|Доходы от собственности и прочее
|4,7
Для сравнения: за весь 2025 год общая сумма денежных доходов населения составила 177 260 млн BYN, а реальный рост за год достиг 9,6%.
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