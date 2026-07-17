Доходы жителей Белоруссии рванули вверх: итоговые цифры за пять месяцев определили новый уровень жизни

Реальные располагаемые доходы жителей Белоруссии за пять месяцев 2026 года увеличились на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Этот показатель отражает покупательную способность населения с учетом инфляции. Рост доходов означает, что фактически люди могут позволить себе больше товаров и услуг, чем в январе — мае 2025 года.

Основную часть общего дохода белорусов по-прежнему формирует заработная плата. Распределение средств выглядит следующим образом:

Источник дохода Доля в структуре (%) Оплата труда 66,1 Трансферты (пенсии, пособия, стипендии) 22,5 Предпринимательская деятельность 6,7 Доходы от собственности и прочее 4,7

Для сравнения: за весь 2025 год общая сумма денежных доходов населения составила 177 260 млн BYN, а реальный рост за год достиг 9,6%.