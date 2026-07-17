Промышленные экосистемы двух стран: инструменты лишили посредников рычагов давления на производителей

Предприятия Белоруссии и России используют государственные цифровые каталоги для поиска партнеров, закупки комплектующих и замещения импортных товаров. В Белоруссии таким ресурсом является портал "Качество.бел", в России — Государственная информационная система промышленности (ГИСП).

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Как работает белорусский каталог продукции

Государственная система каталогизации продукции (ГСКП) функционирует с 1997 года. Данные собирает и хранит Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) под руководством Госстандарта. Результатом работы системы стал портал "Качество.бел".

В базе зарегистрировано около 93 тысяч наименований товаров от 15,7 тысячи изготовителей. Ежемесячно сайт посещают от 30 до 35 тысяч пользователей. Наибольший спрос фиксируется в разделах текстиля, одежды, обуви, продуктов питания, а также электрической аппаратуры управления и распределения.

Каталогизация обязательна для продукции, которая выпускается по техническим условиям (ТУ) или претендует на Государственный знак качества. Если товар производится по госстандартам, производитель включает его в реестр добровольно.

Доступ к каталогу критически важен для участников госзакупок. Согласно постановлению Совета Министров № 717 от 10 декабря 2020 года, иностранные товары допускаются к закупкам только если в Белоруссии нет аналогичной продукции. Проверить наличие отечественного аналога можно через ГСКП.

Сейчас систему обновляют. В новой версии появятся электронная подача документов, готовые шаблоны характеристик для товаров и интеграция с поисковой системой "Стандарт".

Возможности российского ГИСП

Российская платформа ГИСП, созданная Минпромторгом, выполняет аналогичные функции. Ресурс бесплатен, его оператором выступает Фонд развития промышленности РФ.

Каталог ГИСП содержит более 2,1 млн позиций. Для каждой из них указаны коды ТН ВЭД, данные о производителе и наличие лицензий или сертификатов. Поиск можно настроить по региону, отрасли применения или классификатору ОКПД-2.

Помимо реестра товаров, платформа предоставляет доступ к 2600 мерам господдержки и 180 цифровым сервисам. Один из ключевых инструментов — сервис импортозамещения. Заказчики публикуют там запросы на детали и комплектующие, а поставщики предлагают свои аналоги.

Практическое значение для бизнеса

Инструменты позволяют компаниям двух стран выстраивать производственные цепочки без посредников. Это актуально для предприятий, которые стремятся заменить импортные детали на союзные аналоги.

Параметр Белоруссия (Качество.бел) Россия (ГИСП) Объем данных ~93 тыс. видов продукции >2,1 млн позиций Кол-во производителей >15,7 тыс. Не указано Основная цель Контроль госзакупок, реестр товаров Реестр промышленности, импортозамещение

Для поиска российских поставщиков белорусским компаниям следует использовать сайт gisp. gov. ru, а российским партнерам для поиска в Белоруссии — gskp. by.