Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Млечный Путь кажется песчинкой: колоссальный размер новой радиогалактики шокировал астрономов
Больше не придется ждать врача: новые правила бесплатной диагностики изменят жизнь в России
Такого в Сибири не ждали: сильнейший удар стихии превратил улицы мегаполиса в глубокие реки
Безнаказанность дорожников подошла к концу: вердикт суда изменит облик опасного участка
Опасно сдвинуть одну метку: проверка инфраструктуры в Московской области изменила правила застройки
Такого ажиотажа в Пекине не ждал никто: российские товары начали сметать с полок рекордными темпами
Доходы жителей Белоруссии рванули вверх: итоговые цифры за пять месяцев определили новый уровень жизни
Слишком долго ждали обновления: Белоозёрский перешел к решающей стадии в детском саду № 25
Дороги больше не будут пугать: в Южно-Сахалинске привели в порядок важные транспортные узлы

Промышленные экосистемы двух стран: инструменты лишили посредников рычагов давления на производителей

Беларусь

Предприятия Белоруссии и России используют государственные цифровые каталоги для поиска партнеров, закупки комплектующих и замещения импортных товаров. В Белоруссии таким ресурсом является портал "Качество.бел", в России — Государственная информационная система промышленности (ГИСП).

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

Как работает белорусский каталог продукции

Государственная система каталогизации продукции (ГСКП) функционирует с 1997 года. Данные собирает и хранит Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) под руководством Госстандарта. Результатом работы системы стал портал "Качество.бел".

В базе зарегистрировано около 93 тысяч наименований товаров от 15,7 тысячи изготовителей. Ежемесячно сайт посещают от 30 до 35 тысяч пользователей. Наибольший спрос фиксируется в разделах текстиля, одежды, обуви, продуктов питания, а также электрической аппаратуры управления и распределения.

Каталогизация обязательна для продукции, которая выпускается по техническим условиям (ТУ) или претендует на Государственный знак качества. Если товар производится по госстандартам, производитель включает его в реестр добровольно.

Доступ к каталогу критически важен для участников госзакупок. Согласно постановлению Совета Министров № 717 от 10 декабря 2020 года, иностранные товары допускаются к закупкам только если в Белоруссии нет аналогичной продукции. Проверить наличие отечественного аналога можно через ГСКП.

Сейчас систему обновляют. В новой версии появятся электронная подача документов, готовые шаблоны характеристик для товаров и интеграция с поисковой системой "Стандарт".

Возможности российского ГИСП

Российская платформа ГИСП, созданная Минпромторгом, выполняет аналогичные функции. Ресурс бесплатен, его оператором выступает Фонд развития промышленности РФ.

Каталог ГИСП содержит более 2,1 млн позиций. Для каждой из них указаны коды ТН ВЭД, данные о производителе и наличие лицензий или сертификатов. Поиск можно настроить по региону, отрасли применения или классификатору ОКПД-2.

Помимо реестра товаров, платформа предоставляет доступ к 2600 мерам господдержки и 180 цифровым сервисам. Один из ключевых инструментов — сервис импортозамещения. Заказчики публикуют там запросы на детали и комплектующие, а поставщики предлагают свои аналоги.

Практическое значение для бизнеса

Инструменты позволяют компаниям двух стран выстраивать производственные цепочки без посредников. Это актуально для предприятий, которые стремятся заменить импортные детали на союзные аналоги.

Параметр Белоруссия (Качество.бел) Россия (ГИСП)
Объем данных ~93 тыс. видов продукции >2,1 млн позиций
Кол-во производителей >15,7 тыс. Не указано
Основная цель Контроль госзакупок, реестр товаров Реестр промышленности, импортозамещение

Для поиска российских поставщиков белорусским компаниям следует использовать сайт gisp. gov. ru, а российским партнерам для поиска в Белоруссии — gskp. by.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Последние материалы
Ехал как по терке: дорожные работы в Амурской области изменили ситуацию для местных водителей
Границы стали прозрачнее: пригородное сообщение между Россией и Беларусью привело к рекорду
Месячная норма осадков за сутки: разгул стихии в Пермском крае парализовал регион
Деньги текут рекой: взаимная торговля Белоруссии и России обновит исторический рекорд
Стройка едва не встала намертво: ситуация на Загородном шоссе в Оренбурге приняла новый оборот
Врачи больше не скроют ошибки: надзорное ведомство Ростовской области создало прямой канал связи
Десятки прорывов за одну проверку: инженеры завершают экстренные работы на теплотрассах Бийска
Городской парк превращается в музей: Улан-Удэ изменит подход к посещению Мемориала Победы
Бизнес в Брянской области стремительно тает: к каким последствиям привела массовая ликвидация фирм
Сроки сдвинулись из-за погоды: дорожные работы до Тюмени привели к неожиданному результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.