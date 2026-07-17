Билеты исчезли за мгновения: юбилейный Славянский базар в Витебске переписал все рекорды

В Витебске проходит XXXV Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Юбильный форум установил несколько рекордов по количеству участников, охвату аудитории и скорости продажи билетов.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Витебск, Витебская ратуша

Событие объединило представителей 52 государств, а официальные делегации прибыли более чем из 20 стран. Программа охватывает городские площадки: концерты проходят в зале "Витебск", Центральном спортивном комплексе и Летнем амфитеатре, а в музеях и театрах работают тематические выставки и постановки белорусских и российских авторов.

Рекорды и статистика фестиваля

Директор фестиваля Глеб Лапицкий сообщил о резком росте интереса к мероприятию. Особенно заметен скачок в популярности Международного детского музыкального конкурса "Витебск": пиковая аудитория онлайн-трансляции составила 700 тысяч человек против 150 тысяч в прошлом году.

Показатель Значение Количество стран-участниц 52 Проданные билеты (к 16 июля) около 80 тысяч Время продажи билетов на открытие 1 час 27 минут Пик онлайн-просмотров детского конкурса 700 тысяч человек

Итоги детского конкурса

В рамках XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск" высокие результаты показала представительница Белоруссии Елизавета Цуприк. Она исполнила авторскую песню Валерия Шматы "Мой дом" на белорусском языке, получив 70 баллов во второй день соревнований.

"Лучшее мое исполнение этой песни! Я рада, что выдала свой максимум именно на "Славянском базаре", к которому долго готовилась. Песня — и про мой дом, и про семью, и про Беларусь. Петь о своей стране на таком высоком международном уровне — большая честь и гордость!", — сказала Елизавета Цуприк.

По итогам конкурса четверка лидеров распределилась следующим образом:

Елизавета Цуприк (Белоруссия) — 130 баллов;

Лючия Байку (Румыния) — 127 баллов;

Жасмина Тузелова (Казахстан) — 126 баллов;

Кира Абрамов (Израиль) — 125 баллов.

Влияние на городскую среду

Проведение фестиваля меняет ритм жизни Витебска. Основным центром притяжения для туристов, местных жителей и артистов стала пешеходная улица Суворова, где активность возрастает в вечернее время. Рост числа гостей влияет на заполняемость городских пространств и инфраструктуру досуга.