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Полки в центре города опустеют быстро: неожиданный пересмотр цен вынудил горожан спешить

Беларусь

В Минске 18 и 19 июля пройдут дни скидок в крупнейших универмагах города. Снижение цен затронет широкий перечень товаров: от одежды и обуви до бытовой техники и косметики. Максимальный размер скидки достигнет 70%.

Скидка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Скидка

Акция актуальна для жителей и гостей столицы, которые планируют покупки в центральных торговых точках. Условия и размер дисконта различаются в зависимости от торгового объекта и категории товара.

Где и какие скидки действуют

Магазин Размер скидки и категории товаров
ГУМ До 70% — детские товары; до 60% — одежда, обувь, белье, посуда, текстиль и сувениры; до 50% — косметика и парфюмерия; до 30% — компьютерная периферия; до 20% — часы, ткани, галантерея; до 15% — электротехника; до 10% — велосипеды.
ТЦ "Кiрмаш" До 60% — парфюмерия и косметика; до 50% — женская одежда и ювелирные изделия; до 40% — домашний текстиль и сложнобытовая техника; до 35% — мужская одежда, обувь, техника, керамика; до 30% — белье.
ЦУМ Минск До 50% — непродовольственные товары (от 9 BYN за единицу/метр); до 10% — женские товары. Скидки действуют с пятницы по воскресенье.
ТД "На Немиге" и универмаг "Беларусь" От 5% до 70% на выделенный ассортимент в разных категориях.

Особенности и ограничения

В ТЦ "Кiрмаш" в пятницу, 17 июля, действуют отдельные условия: скидки от 15% на детские товары, мебель и канцелярию; от 20% на парфюмерию, косметику и товары для дома; от 25% на одежду, белье и ковры; от 30% на ювелирные изделия и сувениры. Дисконт в этом магазине не распространяется на товары дешевле 5 BYN, товары со специальной ценой или участвующие в других акциях.

Полный список акционных товаров можно найти на официальных сайтах универмагов в разделе "Акции".

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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