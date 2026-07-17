Мировое наследие получило дерзкое прочтение: итоги экспериментального выступления удивили зрителей

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В минском торговом центре Dana Mall 16 июля прошел демокласс по живописи "Рисуем танцы вместе с брендом "Мастер-класс". Художница Илона Дергач продемонстрировала посетителям технику пастозного акрила, создав полотно, вдохновленное творчеством импрессиониста Эдгара Дега.

Женщина рисует пейзаж красками на мольберте
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Женщина рисует пейзаж красками на мольберте

Мероприятие приурочили к дню рождения живописца (19 июля), который прославился изображениями балерин и поиском необычных ракурсов. В рамках мастер-класса Илона Дергач переосмыслила классический подход, представив современный взгляд на хореографию.

"Мне стало интересно представить, что бы писал Э. Дега в наше время. Я подумала, что он мог бы связать свое творчество с современной хореографией, изображая на полотнах как танцовщиц, так и танцоров. Вполне возможно, что в нынешних реалиях Э. Дега был бы не импрессионистом, а абстракционистом", — поделилась художница Илона Дергач.

Для создания картины автор использовала мастихин, широкую кисть и технику густого нанесения краски (пастозный акрил). Работа началась с карандашного наброска, после чего художник перешла к заполнению холста уверенными мазками, двигаясь от фона к деталям и фигурам людей. Сюжетом стала динамичная сцена танца, выбранная из видеокадров в интернете.

Илона Дергач отметила, что работа с материалом в данной технике напоминает лепку из глины, так как краска наносится плотными слоями, создавая объем. По словам художницы, такая работа требует особого подхода и долгого труда, что приносит большее профессиональное удовлетворение.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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