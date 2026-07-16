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Выпускники Минска, Лиды и Барановичей набрали максимальные 400 баллов на вступительных экзаменах

Беларусь

В вузах Белоруссии продолжается прием документов от абитуриентов. По данным Министерства образования, в текущем году университеты планируют зачислить более 49 тысяч первокурсников.

выпускники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпускники

Подача документов на бюджетные места завершится в пятницу, 17 июля. После этой даты молодые люди уже не смогут изменить выбор специальности для обучения за счет государства.

В этом году абсолютный максимум в 400 баллов (три экзамена по 100 и аттестат с отличными оценками) набрали выпускники из нескольких городов: Светлогорска, Барановичей, Лиды, Дзержинска и Минска. Столичные "стобалльники" гарантированно занимают верхние строки рейтинговых таблиц, что снимает риск недопуска на бюджет.

Опыт и методы подготовки

Выпускники школ и гимназий Минска, добившиеся максимального результата, отмечают, что успех стал итогом многолетней учебы, а не краткосрочной подготовки в выпускном классе.

Абитуриент Предметы по 100 баллов Выбранный вуз / направление
Арина Давыденко История Беларуси, белорусский и английский языки БГУ или БГУИЯ (иностранные языки)
Юрий Островский Русский язык, математика, физика БГУИР (программная инженерия)
Яна Михайленко Математика, английский и белорусский языки БГУИР (электронная экономика)

Для подготовки к гуманитарным предметам выпускники использовали карточки для запоминания дат и личностей, а также специализированные курсы. Яна Михайленко получила 100 баллов по белорусскому языку автоматически благодаря диплому первой степени на городском этапе республиканской олимпиады.

Юрий Островский, сдавший физику и математику на максимум, подчеркнул важность решения тестов прошлых лет и тщательной проверки вычислений. По его словам, в физике встретились задания по теме "Коэффициент полезного действия цикла", которой не было в спецификации ЦЭ, но которая присутствовала в репетиционных тестированиях РИКЗ.

Рекомендации для будущих абитуриентов

Опираясь на опыт выпускников, можно выделить несколько практических советов для тех, кто планирует поступать на бюджет:

  • Определиться с направлением специальности желательно до 8-9 класса.
  • Стремиться к получению золотой медали, так как она добавляет от 90 до 100 баллов в общий зачет.
  • Начать серьезную подготовку к ЦЭ и ЦТ с 10-го класса, чтобы избежать чрезмерной нагрузки в выпускном году.
  • Использовать школьные учебники в сочетании с пособиями РИКЗ и регулярно проходить репетиционные тестирования для выявления пробелов.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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