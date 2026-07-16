Выпускники Минска, Лиды и Барановичей набрали максимальные 400 баллов на вступительных экзаменах

В вузах Белоруссии продолжается прием документов от абитуриентов. По данным Министерства образования, в текущем году университеты планируют зачислить более 49 тысяч первокурсников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ выпускники

Подача документов на бюджетные места завершится в пятницу, 17 июля. После этой даты молодые люди уже не смогут изменить выбор специальности для обучения за счет государства.

В этом году абсолютный максимум в 400 баллов (три экзамена по 100 и аттестат с отличными оценками) набрали выпускники из нескольких городов: Светлогорска, Барановичей, Лиды, Дзержинска и Минска. Столичные "стобалльники" гарантированно занимают верхние строки рейтинговых таблиц, что снимает риск недопуска на бюджет.

Опыт и методы подготовки

Выпускники школ и гимназий Минска, добившиеся максимального результата, отмечают, что успех стал итогом многолетней учебы, а не краткосрочной подготовки в выпускном классе.

Абитуриент Предметы по 100 баллов Выбранный вуз / направление Арина Давыденко История Беларуси, белорусский и английский языки БГУ или БГУИЯ (иностранные языки) Юрий Островский Русский язык, математика, физика БГУИР (программная инженерия) Яна Михайленко Математика, английский и белорусский языки БГУИР (электронная экономика)

Для подготовки к гуманитарным предметам выпускники использовали карточки для запоминания дат и личностей, а также специализированные курсы. Яна Михайленко получила 100 баллов по белорусскому языку автоматически благодаря диплому первой степени на городском этапе республиканской олимпиады.

Юрий Островский, сдавший физику и математику на максимум, подчеркнул важность решения тестов прошлых лет и тщательной проверки вычислений. По его словам, в физике встретились задания по теме "Коэффициент полезного действия цикла", которой не было в спецификации ЦЭ, но которая присутствовала в репетиционных тестированиях РИКЗ.

Рекомендации для будущих абитуриентов

Опираясь на опыт выпускников, можно выделить несколько практических советов для тех, кто планирует поступать на бюджет: