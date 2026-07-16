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Президент Белоруссии наградил деятелей культуры России и Белоруссии на фестивале «Славянский базар»

Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Церемония прошла 16 июля в Витебске во время открытия международного фестиваля "Славянский базар".

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным
Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным

Награды получили деятели культуры из Белоруссии и России, которые работали над проектами по укреплению связей между двумя странами. Решение о присуждении премий было принято ранее, в феврале, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Лауреат Основание для награждения
Виталий Кульбаков (Белоруссия), главный дирижер Национального Президентского оркестра Республики Беларусь Создание концертных программ, направленных на сотрудничество Белоруссии и России
Любовь Подлеснова и Надежда Бабенко (Россия) Выставка "Бессмертие подвига", приуроченная к 80-летию освобождения Республики Беларусь
Владимир Малышев, Ирина Зерновая, Нина Кочеляева и Диана Кобленкова (Россия) Проект в сфере кинообразования для государств — участников СНГ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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Президент Белоруссии наградил деятелей культуры России и Белоруссии на фестивале «Славянский базар»
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