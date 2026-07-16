Президент Белоруссии наградил деятелей культуры России и Белоруссии на фестивале «Славянский базар»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Церемония прошла 16 июля в Витебске во время открытия международного фестиваля "Славянский базар".

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным

Награды получили деятели культуры из Белоруссии и России, которые работали над проектами по укреплению связей между двумя странами. Решение о присуждении премий было принято ранее, в феврале, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.