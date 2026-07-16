Президент Белоруссии наградил деятелей культуры России и Белоруссии на фестивале «Славянский базар»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Церемония прошла 16 июля в Витебске во время открытия международного фестиваля "Славянский базар".
Награды получили деятели культуры из Белоруссии и России, которые работали над проектами по укреплению связей между двумя странами. Решение о присуждении премий было принято ранее, в феврале, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
|Лауреат
|Основание для награждения
|Виталий Кульбаков (Белоруссия), главный дирижер Национального Президентского оркестра Республики Беларусь
|Создание концертных программ, направленных на сотрудничество Белоруссии и России
|Любовь Подлеснова и Надежда Бабенко (Россия)
|Выставка "Бессмертие подвига", приуроченная к 80-летию освобождения Республики Беларусь
|Владимир Малышев, Ирина Зерновая, Нина Кочеляева и Диана Кобленкова (Россия)
|Проект в сфере кинообразования для государств — участников СНГ
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