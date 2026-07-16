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В Белоруссии ликвидировали сеть нелегальных косметологических процедур в 11 городах

Беларусь

В Белоруссии раскрыли деятельность нелегального косметолога, которая без лицензии и медицинского образования проводила инъекционные процедуры в 11 городах страны, включая Минск. Девушка не только оказывала услуги клиентам, но и за деньги обучала других "подпольных" специалистов.

Шея
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Шея

Нарушительница работала с 2022 года, используя социальные сети для поиска клиентов и учениц. У нее не было статуса индивидуального предпринимателя, собственного кабинета или салона. Для работы она арендовала помещения на выезде. За последние три месяца она успела сменить локации в одиннадцати городах разных областей.

Специалист предлагала процедуры по борьбе с морщинами и гипергидрозом (повышенной потливостью). В ходе проверки правоохранители застали ее с одной из учениц, которая начала обучение осенью 2025 года. За курс подготовки девушка заплатила более 2 тыс. белорусских рублей.

При обыске изъяли 32 шприца с неизвестным веществом. Стоимость препаратов оценивается в 8 тыс. рублей.

Последствия и наказание

Дело передано в экономический суд Брестской области. За незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и лицензии девушке грозит штраф до 4,5 тыс. рублей. Суд также может конфисковать оборудование, препараты и все деньги, полученные в ходе нелегальной работы.

Как обезопасить себя

Событие затрагивает всех жителей Белоруссии, пользующихся услугами косметологов. Чтобы избежать рисков для здоровья и юридических проблем, рекомендуется проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность у специалиста или салона. Сделать это можно онлайн через Единый реестр лицензий.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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