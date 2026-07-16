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Бизнес больше не останется один: Белоруссия создала механизм, который разблокирует экспортные пути

Беларусь

В Белоруссии запустили механизм "единого окна" для поддержки предприятий, которые занимаются внешней торговлей. Теперь решать проблемные вопросы внешнеэкономической деятельности можно через одну точку входа — Национальный центр поддержки экспорта (НЦПЭ), который стал оператором этого процесса.

Молодая деловая женщина подписывает документы в светлом современном офисе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Молодая деловая женщина подписывает документы в светлом современном офисе

Решение принято на основании постановления Совета Министров от 31 марта 2026 года № 154 "О нефинансовой поддержке внешнеэкономической деятельности". Новый порядок касается компаний по всей стране, работающих на экспорт.

Кому поможет "единое окно"

Механизм предназначен для бизнеса, который столкнулся с трудностями, требующими участия нескольких государственных органов или решений на высоком уровне. В частности, НЦПЭ будет сопровождать обращения в следующих случаях:

  • ограничение доступа белорусских товаров на зарубежные рынки;
  • введение новых требований к маркировке, сертификации или лицензированию продукции;
  • отказ иностранных стран признавать белорусские сертификаты и разрешительные документы;
  • возникновение технических или административных барьеров;
  • необходимость получить официальные разъяснения от госорганов.

"Мы хотим, чтобы предприятия знали: если при осуществлении внешнеэкономической деятельности возникает вопрос, требующий участия государства, сегодня для этого есть единая точка входа — Национальный центр поддержки экспорта", — сказал директор НЦПЭ Николай Борисевич.

Как будет происходить решение проблем

НЦПЭ не заменяет собой профильные министерства или сами предприятия, а выступает координатором. После получения обращения центр анализирует проблему и определяет способ ее решения. Если вопрос системный, он передается на межведомственный или правительственный уровень.

Если барьеры созданы иностранными государствами или международными организациями, НЦПЭ собирает информацию и готовит предложения. В таких ситуациях материалы передают в Министерство иностранных дел и Совет Министров Республики Беларусь для проработки через дипломатические каналы.

Николай Борисевич уточнил, что новый механизм работает параллельно с другими существующими инструментами поддержки экспорта и не отменяет их.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться предприятиям при возникновении проблем с экспортом?

В качестве единого оператора определен Национальный центр поддержки экспорта (НЦПЭ).

Заменяет ли "единое окно" профильные госорганы?

Нет, центр не подменяет собой государственные органы, а координирует взаимодействие бизнеса и государства для поиска решений.

Поможет ли механизм, если товар не пускают в другую страну?

Да, вопросы ограничения доступа продукции на внешние рынки и непризнания сертификатов входят в перечень задач, которые будет сопровождать НЦПЭ.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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