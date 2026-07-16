МАЗ и МАЗ-Купава поставили первый микроавтобус для перевозки пассажиров в аэропорт Минска

Национальный аэропорт Минск получил первый из трех автомобилей представительского класса МАЗ 281. Микроавтобус разработан Минским автомобильным заводом совместно с предприятием "МАЗ-Купава" для перевозки пассажиров между терминалом и самолетом.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Новая техника заменяет старый транспорт и предназначена для встречи и провожания гостей Белоруссии. Всего заказчик получит три машины, одна из которых будет специально оборудована для пассажиров с ограниченными возможностями.

Техническое оснащение и интерьер

Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 150 л. с. (экологический класс "Евро-5") и шестиступенчатой механической коробкой передач. Для безопасности и удобства водителя установлены системы ABS, EBD, ESC, круиз-контроль, кондиционер и камера заднего вида.

Параметр Характеристика Двигатель Дизельный, 150 л. с., Евро-5 Трансмиссия Механическая, 6 ступеней Вместимость салона 7 комфортных кресел + 2 места у водителя Особенности двери Автоматическое открытие

В салоне установили семь кресел с откидными спинками и трехточечными ремнями безопасности. Интерьер дополнен двухрежимным освещением ("день-ночь"), подсветкой ступенек у двери, противоскользящим покрытием пола и телескопической вешалкой для одежды.

"Во время изготовления мы поставили перед собой задачу сделать комфортной доставку гостей нашей страны от самолета до терминала или от терминала до самолета. Здесь все рассчитано для удобного размещения пассажиров и их ручного багажа", — рассказал заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО "МАЗ-Купава" Владимир Ананьев.

Остальные две машины, включая специализированный автомобиль для маломобильных групп населения, передадут аэропорту в ближайшее время.