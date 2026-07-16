Талант пробил все стены: вокальный триумф белоруски в Витебске предопределил финал конкурса

Белоруска Елизавета Цуприк выиграла Гран-при XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Награду вручил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 июля в ходе открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Витебск, Витебская ратуша

Победа была определена по результатам двух конкурсных дней. Елизавета набрала максимальный балл от всех членов жюри, которое отметило вокальные данные артистки.

В программу выступлений вошли две композиции:

песня Over The Rainbow из мультфильма "Волшебник страны Оз";

песня "Мой дом", написанная композитором Валерием Шматом специально для Елизаветы.

Второе выступление прошло при поддержке Национального академического концертного оркестра Белоруссии имени Михаила Финберга.