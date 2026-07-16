Талант пробил все стены: вокальный триумф белоруски в Витебске предопределил финал конкурса

Белоруска Елизавета Цуприк выиграла Гран-при XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Награду вручил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 июля в ходе открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Победа была определена по результатам двух конкурсных дней. Елизавета набрала максимальный балл от всех членов жюри, которое отметило вокальные данные артистки.
В программу выступлений вошли две композиции:
Второе выступление прошло при поддержке Национального академического концертного оркестра Белоруссии имени Михаила Финберга.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.