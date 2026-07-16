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Минск 17 июля: синоптики прогнозируют переменную облачность и до +27 градусов тепла

Беларусь » Минск

В Белоруссии 17 июля ожидается сухая и теплая погода. По данным Белгидромета, осадков по всей стране не будет.

Вид на реку в зеленом лесу
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Вид на реку в зеленом лесу

Прогноз для Минска

В столице прогнозируется небольшая облачность. Ночью температура воздуха составит +12…+14 °С, днем поднимется до +25…+27 °С. Ветер будет переменным: ночью его скорость составит 1-6 м/с, днем увеличится до 3-8 м/с.

Ситуация в регионах

В первой половине суток в отдельных районах страны возможен слабый туман. Температурный фон ночью будет неоднородным: от +6 °С на северо-востоке до +18 °С на западе Белоруссии.

Днем в большинстве регионов температура составит +23…+29 °С. Наиболее жарко будет на юго-западе, где столбики термометров поднимутся до +30…+31 °С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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