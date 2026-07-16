Вода заблокирует все выезды: последствия забитых ливневок в Минске вынудили власти действовать

В Минске определили 26 участков, которые подвержены риску подтопления при сильных осадках. Состояние этих точек и меры по их защите обсудили на совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Затопленная улица в Сидар-Рапидс в штате Айова

Проблема касается жителей и водителей столицы, так как застой воды на дорогах затрудняет движение транспорта и создает неудобства в городской инфраструктуре. Чтобы избежать затоплений, городские службы применяют три основных технических решения:

установка дополнительных дождеприемных колодцев и аварийных выпусков;

строительство новых сетей ливневой канализации;

модернизация существующих сетей для увеличения их пропускной способности.

Директор предприятия "Гордорстрой" Сергей Панёв сообщил, что сейчас строительно-монтажные работы ведутся на семи таких участках. Мелкие дефекты, которые можно устранить без привлечения крупных строительных организаций, ликвидируют в рабочем порядке.

Отдельным вопросом стал разбор ситуации в многофункциональном комплексе "Минск-Мир", где после недавнего сильного дождя была затоплена проезжая часть.

"Необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации в целом. Их необходимо своевременно очищать от тины и наносов песка. Реконструкция систем ливневой канализации должна вестись в установленные сроки", — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.