Вода заблокирует все выезды: последствия забитых ливневок в Минске вынудили власти действовать

В Минске определили 26 участков, которые подвержены риску подтопления при сильных осадках. Состояние этих точек и меры по их защите обсудили на совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Проблема касается жителей и водителей столицы, так как застой воды на дорогах затрудняет движение транспорта и создает неудобства в городской инфраструктуре. Чтобы избежать затоплений, городские службы применяют три основных технических решения:
Директор предприятия "Гордорстрой" Сергей Панёв сообщил, что сейчас строительно-монтажные работы ведутся на семи таких участках. Мелкие дефекты, которые можно устранить без привлечения крупных строительных организаций, ликвидируют в рабочем порядке.
Отдельным вопросом стал разбор ситуации в многофункциональном комплексе "Минск-Мир", где после недавнего сильного дождя была затоплена проезжая часть.
"Необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации в целом. Их необходимо своевременно очищать от тины и наносов песка. Реконструкция систем ливневой канализации должна вестись в установленные сроки", — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.