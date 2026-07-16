Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стандартной проверки больше недостаточно: столичная медицина перешла на поиск невидимых маркеров
Когда стихия бьет по всем: Забайкалье отправит помощь на Урал, несмотря на собственные размывы
Нас заставляют платить дважды: Минстрой РФ остановил необоснованные сборы в многоквартирных домах
Семьи в шоке от сумм: новые соглашения в Тульской области изменили финансовый статус отцов
Статусные шильдики больше не правят: прагматизм в России изменил подход к покупке премиум-авто
Долги сгорели за один день: решение правительства изменило финансовое положение Ленобласти
Провёл собеседование с друзьями жены: комик с ТНТ определил строгие границы общения в браке
Мэтт Дэймон снова весит как школьник: ради роли у Нолана актёр пошёл на жёсткие ограничения
Посыпьте ковер этой смесью на ночь — утром вы не узнаете его после обычной уборки пылесосом

Вода заблокирует все выезды: последствия забитых ливневок в Минске вынудили власти действовать

Беларусь » Минск

В Минске определили 26 участков, которые подвержены риску подтопления при сильных осадках. Состояние этих точек и меры по их защите обсудили на совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Затопленная улица в Сидар-Рапидс в штате Айова
Фото: flickr.com by Геологическая служба США, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Затопленная улица в Сидар-Рапидс в штате Айова

Проблема касается жителей и водителей столицы, так как застой воды на дорогах затрудняет движение транспорта и создает неудобства в городской инфраструктуре. Чтобы избежать затоплений, городские службы применяют три основных технических решения:

  • установка дополнительных дождеприемных колодцев и аварийных выпусков;
  • строительство новых сетей ливневой канализации;
  • модернизация существующих сетей для увеличения их пропускной способности.

Директор предприятия "Гордорстрой" Сергей Панёв сообщил, что сейчас строительно-монтажные работы ведутся на семи таких участках. Мелкие дефекты, которые можно устранить без привлечения крупных строительных организаций, ликвидируют в рабочем порядке.

Отдельным вопросом стал разбор ситуации в многофункциональном комплексе "Минск-Мир", где после недавнего сильного дождя была затоплена проезжая часть.

"Необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации в целом. Их необходимо своевременно очищать от тины и наносов песка. Реконструкция систем ливневой канализации должна вестись в установленные сроки", — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Прямые рейсы уже запущены: россиянам назвали курорт, который оказался дешевле Египта
Сырьевой поток сменил вектор: Индия превратила НПЗ в рычаг давления на мировые цены
Природа сошла с ума: наводнение в Свердловской области перекрыло доступ в десятки сел
Старые ценники уже не вернутся: пропасть между доходами и стоимостью машин в России стала критической
Район Краснодара замер в ожидании: масштабные работы под землей закроют важный путь на два месяца
Зарабатывают копейки, а выживают достойно: Лепс удивил заявлением о доходах россиян
Салоны буквально опустели: дефицит популярных Evolute заставил клиентов ждать до сентября
Бумажка оказалась сильнее правды: парадоксальный вердикт вынуждает человека дойти до Верховного суда
Секрет восточных долгожителей: почему у китайцев почти не бывает седых волос
То, что скрывают счастливые звёзды: Валерия озвучила самый страшный сон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.