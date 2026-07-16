От обоев до сервировки стола: парадоксальный набор заданий разделил участниц по силам

В Минске 16 июля завершился республиканский конкурс профессионального мастерства "Женщина земли белорусской: искусство маляра и кулинара". В соревновании приняли участие 13 женщин: семь действующих сотрудников строительных организаций Белоруссии и шесть студенток строительных колледжей.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Организатором мероприятия выступил Белорусский профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов. Конкурс объединил специалистов из разных регионов, включая Лиду и Бобруйск.

Этапы и задания

Испытания разделили на две части: кулинарную и профессиональную.

Первый этап прошел в банкетном зале комбината питания "МАПИД". Участницы готовили холодные закуски, придумывали им названия, сервировали стол на две персоны и отвечали на вопросы викторины.

Второй этап состоялся на строящемся общежитии для медиков (пересечение Долгиновского тракта и улицы Выготского). Задания различались в зависимости от опыта участниц:

опытные маляры оклеивали стены обоями согласно техническим нормативам и проектной документации;

учащиеся колледжей соревновались в окраске потолков.

Когда объявят победителей

Итоговые баллы за оба этапа суммируют позже. Имена победителей и призеров назовут 9 августа, в День строителя. Церемония чествования мастеров и учащихся пройдет в Гомельском городском центре культуры.

Участницы конкурса отметили специфику профессии. Маляр из Лиды Инна Лукашёва, работающая в отрасли 17 лет, подчеркнула, что качество работы зависит от организации рабочего места. Студентка Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа Ксения Иванова отметила, что в малярном деле её привлекает возможность видеть конкретный результат своего труда.