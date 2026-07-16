Фестиваль Славянский базар в Витебске установил рекорд по количеству стран-участниц

35-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" освещают не только профессиональные СМИ, но и блогеры, среди которых оказался ребенок восьми лет. Об этом 16 июля сообщил министр информации Республики Беларусь Дмитрий Жук.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Музыкальный фестиваль

По словам министра, блогосфера становится серьезным конкурентом классической журналистики. Он отметил, что представители новых медиа обладают огромной аудиторией и работают с особым интересом.

"В профессии журналиста стремительно растет когорта блогеров — ваших прямых конкурентов. У них огромная аудитория, и они делают свое дело от души. Самому младшему блогеру, который освещает в этом году фестиваль, всего восемь лет", — сказал Дмитрий Жук.

Министр подчеркнул, что от работы журналистов зависит, какое "послевкусие" останется у людей от праздника, и призвал их передавать атмосферу события честно и увлеченно.

В текущем году "Славянский базар" установил исторический рекорд по количеству стран-участниц — в форуме принимают представителей 52 государств.