Фестиваль Славянский базар в Витебске установил рекорд по количеству стран-участниц

35-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" освещают не только профессиональные СМИ, но и блогеры, среди которых оказался ребенок восьми лет. Об этом 16 июля сообщил министр информации Республики Беларусь Дмитрий Жук.
По словам министра, блогосфера становится серьезным конкурентом классической журналистики. Он отметил, что представители новых медиа обладают огромной аудиторией и работают с особым интересом.
"В профессии журналиста стремительно растет когорта блогеров — ваших прямых конкурентов. У них огромная аудитория, и они делают свое дело от души. Самому младшему блогеру, который освещает в этом году фестиваль, всего восемь лет", — сказал Дмитрий Жук.
Министр подчеркнул, что от работы журналистов зависит, какое "послевкусие" останется у людей от праздника, и призвал их передавать атмосферу события честно и увлеченно.
В текущем году "Славянский базар" установил исторический рекорд по количеству стран-участниц — в форуме принимают представителей 52 государств.
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