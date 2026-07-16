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Минск превратится в гигантскую зарядную станцию: улицы столицы готовят к беспрецедентной нагрузке

Беларусь

Белоруссия затеяла грандиозную стройку: к 2028 году "Белэнерго" обещает запустить 732 быстрые зарядки стандарта Mode 4. Электрический ток польется рекой: 355 станций заберут себе столичные улицы, превращая Минск в настоящий аккумулятор на колесах. Это не просто план, а попытка обуздать стадо из сотен тысяч электрокаров, которые скоро заполонят дороги.

Зарядка электромобиля
Фото: unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зарядка электромобиля

Минск под высоким напряжением

Столица Белоруссии готовится встречать будущее на 59 парковках. Сценарий жесткий: на каждой площадке разместят по шесть постов. Мощность каждого — 175 кВт. Это как впрыск адреналина прямо в сердце батареи. В списке счастливчиков значатся Притыцкого, Тимирязева и проспект Дзержинского. Город буквально окутывают медными жилами, чтобы владельцы Tesla и Zeekr не чувствовали себя владельцами бесполезных смартфонов с севшим аккумулятором.

Чиновники не гадают на кофейной гуще. К концу десятилетия парк электричек в стране может раздуться до 300 тысяч единиц. Интерес к электрокарам растет быстрее, чем цены на бензин. Поэтому медлить нельзя: либо строй сеть сейчас, либо смотри, как экономика встает в пробку из-за пустых батарей.

Трассы для дальнобойных молний

Республиканские трассы превращаются в электрические коридоры. Знаменитая М-1 на отрезке от Минска до Бреста обрастет супербыстрыми комплексами на всех ключевых развязках. Дорога на Витебск (М-3) тоже не отстает: заправки в Бешенковичском районе и Бегомле получат монструозные посты на 2 МВт. Это уже не просто розетка, это целая электростанция в миниатюре, способная "накормить" целую кавалькаду машин за считанные минуты.

Локация / Тип Количество и мощность
Минск (Mode 4) 355 станций, по 175 кВт каждая
Трасса М-3 (Минск-Витебск) Супербыстрые посты на 2 МВт
Медленные ЭЗС (Mode 3) 1100+ единиц во дворах и селах

"Для электросети такая нагрузка — вызов. Но современные системы защиты и правильная прокладка кабелей позволяют избежать пожаров и замыканий", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Чего ждать к 2035 году

Горизонт планирования уходит вдаль. К 2035 году в стране должно работать 34 супербыстрых хаба суммарной силой более 50 МВт. Это тяжелая артиллерия энергетики. Даже маленькие города-спутники вроде Смолевичей и Фаниполя получат свой кусок пирога в виде электрического общественного транспорта. Белорусский автопром явно делает ставку на "зеленый" вольтаж.

"Логистика меняется. Если раньше мы считали литры солярки, то теперь будем высчитывать киловатт-часы на плечо доставки. Китайский опыт показывает, что такие сети окупаются за счет оборота", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Не забыли и про тех, кто никуда не спешит. Более 1,1 тысячи "медленных" зарядок Mode 3 встроят прямо в жилую среду — от крупных Гродно и Гомеля до крошечных агрогородков. Чтобы каждый житель мог воткнуть шнур в розетку так же просто, как поставить чайник. Это уже не роскошь, а новая реальность, где зарядка электромобиля становится бытовой рутиной.

Ответы на популярные вопросы об электрозаправках

Что такое стандарт Mode 4?

Это "быстрый" способ зарядки постоянным током. В отличие от домашних розеток, такой стандарт позволяет наполнить батарею до 80% за считанные минуты, а не часы.

Зачем строить зарядки в селах и агрогородках?

Чтобы обеспечить связность территории. Владелец электрокара должен иметь возможность доехать до любой точки страны, не боясь застрять посреди поля с пустым баком.

Выдержит ли электросеть нагрузку в 2 МВт на комплекс?

Планы включают модернизацию подстанций и прокладку новых линий. Энергетики закладывают мощности с учетом пиковых нагрузок и роста потребления.

Появятся ли электробусы в пригородах Минска?

Да, проект в Смолевичах и Фаниполе — это первая ласточка. Города-спутники станут полигоном для обкатки чистого и тихого общественного транспорта.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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