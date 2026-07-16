Снова стоять в бесконечных очередях: решение в Минске предопределило комфортный старт учебного года

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Родителей школьников в Минске призывают оформить медицинские справки о состоянии здоровья заранее, не дожидаясь конца августа. Это позволит избежать очередей в поликлиниках и обеспечит более внимательный осмотр детей врачами.

Медицина
Фото: www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Медицина

Согласно правилам, медицинская справка выдается обычно в месяц рождения ребенка и действует от 6 до 12 месяцев. Для здоровых детей диспансеризацию достаточно проходить раз в год. Если документ был оформлен, например, в октябре или январе, он остается актуальным в течение всего года, и повторно посещать врача непосредственно к 1 сентября нет необходимости.

По словам главного врача 6-й городской детской клинической поликлиники Анны Котовой, июль является подходящим временем для визита к врачу, так как основной поток детей в оздоровительные лагеря уже прошел. В этот период нагрузка на медицинские учреждения ниже, что позволяет врачам провести полноценный осмотр без спешки.

"Медицинская справка — это не формальность, а руководство для педагогов на весь учебный год. На основании диагнозов и заключений врачей в документе прописываются обязательные условия для сохранения здоровья ребенка в процессе учебы", — отметила Анна Котова.

Порядок оформления и обязательные обследования

Для получения справок в школьный или детский сад в медицинских учреждениях работают специальные доврачебные (диспансерные) кабинеты. Процесс оформления разделен на два этапа.

Сначала ребенок проходит базовый комплекс исследований:

  • измерение роста и веса;
  • проверка остроты зрения и слуха;
  • измерение артериального давления;
  • осмотр стоматолога.

После этого, при необходимости, проводятся дополнительные обследования. Финальный этап — визит к участковому педиатру, который анализирует все данные, определяет группу здоровья и выписывает итоговую справку.

Ответы на популярные вопросы

Кому обязательно нужно идти к врачу летом?

В первую очередь тем детям, у которых срок действия предыдущей справки уже истек, в частности тем, кто родился в летние месяцы.

На какой срок выдается справка?

Здоровым детям документ выдается на 12 месяцев, детям с определенными проблемами со здоровьем — на полгода.

Нужно ли приносить справку в школу, если она была выдана зимой?

Если справка действительна 12 месяцев и срок её действия не истек, она остается актуальной. Педагоги и образовательные учреждения владеют информацией о сроках действия таких документов.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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