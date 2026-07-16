Слезы ностальгии в Минске: легендарная чемпионка вернулась на место своего первого триумфа

Первая ракетка планеты Арина Соболенко вернулась в родную гавань. Минск встретил свою чемпионку ажиотажем: сотни людей заполнили подступы к школе № 86. Повод — не просто визит вежливости, а реальный вклад в будущее. Соболенко открыла два новых грунтовых корта там, где сама когда-то стирала кроссовки в пыль, делая первые шаги к вершине мирового тенниса.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Арина Соболенко

Возвращение легенды в "Смену"

Энергетика дома — лучший допинг для профессионала. Соболенко приехала на территорию СДЮШОР "Смена" не как недосягаемая звезда, а как выпускница, помнящая каждый метр родного стадиона. Пока трибуны взрывались аплодисментами, Арина разрезала ленту на новых площадках, которые должны стать инкубатором для белорусских талантов.

"Когда-то я окончила "Смену", начинала здесь, отсюда вышла и прошла весь этот путь, дошла до вершины спорта. Надеюсь, что эти красивые корты помогут родиться новым звездам, которые будут покорять вершины тенниса вместе со мной, после меня и так далее. Надеюсь, что это поможет "Смене" и ее воспитанникам стать лучше", — подчеркнула во время церемонии Арина Соболенко.

Для Минска появление такой инфраструктуры — мощный импульс. Городу нужны современные базы, а пример первой ракетки мира работает лучше любой рекламы. Дети ловили каждое слово теннисистки. Соболенко уверена: секрет успеха прост — нужно пахать на тренировках и выгрызать свои шансы зубами.

Мастер-класс под диктовку лидера

После официальной части — в дело. Соболенко вышла на корт вместе со своей командой. Это был не вялый проброс мячей ради фотосессии, а жесткая профессиональная корректировка. Арина подсказывала технику ударов, правила перемещения и делилась психологическими фишками топ-уровня. Эмоции зашкаливали.

Теннисистка призналась, что в этих стенах она наполняется силой. Родной воздух и встречи с друзьями детства — то, что помогает перезагрузить голову после изнурительных турниров Большого шлема. Соболенко не скрывала чувств: "Столько ностальгии, хороших воспоминаний, вдохновляющих эмоций, радости! Здесь я энергетически наполняюсь".

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Инвестиции в новых чемпионов

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил скорость реализации проекта. Инфраструктура важна для популяризации командных видов спорта и индивидуальных достижений. По его словам, школа дала путевку в жизнь многим, но Соболенко — флагман, на которого теперь будут равняться тысячи белорусских мальчишек и девчонок с ракетками в руках.

"На примере таких атлетов дети понимают, что футбол, волейбол или теннис требуют железной дисциплины", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Для Арины это лишь "маленький шажочек". Она планирует и дальше помогать родной школе. Первой ракетке мира важно, чтобы дети тренировались в максимально комфортных условиях. Ведь за каждой победой на корте стоят часы силовой подготовки и литры пота, пролитые в залах, подобных "Смене".

Ответы на популярные вопросы о визите Арины Соболенко

Где именно открылись новые корты?

Площадки обустроены на территории школы № 86 в Минске, в непосредственной близости от СДЮШОР "Смена", где Арина Соболенко начинала спортивную карьеру.

Какое покрытие у новых площадок?

Корты имеют грунтовое покрытие, которое считается классическим для тенниса и требует серьезной выносливости от игроков.

Чему был посвящен мастер-класс титулованной спортсменки?

Соболенко вместе со своей командой давала практические советы по технике игры и делилась опытом психологической устойчивости в большом спорте.

Планирует ли теннисистка новые проекты в Белоруссии?

Да, Арина заявила, что у нее есть много идей для создания максимально комфортных условий для воспитания будущих чемпионов в Минске.

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