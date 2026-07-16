Гаджеты против дружбы: как белорусские лагеря помогают детям отвыкнуть от смартфонов

Современные школьники стали легче адаптироваться к условиям оздоровительных лагерей: они реже страдают от разлуки с родителями, но требуют более динамичного досуга. О психологических особенностях детей и методах их интеграции в коллектив рассказала педагог-психолог ВОЛ "Спутник" Милена Молоканова.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Вожатый с группой детей на территории детского лагеря

По словам специалиста, процесс привыкания к новому режиму, вожатым и сверстникам обычно занимает от трех до семи дней. Основное отличие нынешнего поколения детей заключается в способности быстро обрабатывать большие объемы информации и легко переключаться между задачами, хотя им стало сложнее долго концентрироваться на чем-то одном.

Организация досуга и борьба с зависимостью от гаджетов

Чтобы удержать внимание детей, в лагерях переходят на высокий темп мероприятий и предлагают широкий выбор активностей. В "Спутнике" одновременно могут проходить танцы, спорт, караоке, настольные игры и читательские часы. Особое внимание уделяют национальным традициям: в День белорусской культуры общение ведется только на белорусском языке, а в меню включают национальные блюда.

Проблема зависимости от смартфонов решается за счет плотного графика. В лагере "Спутник" мобильные телефоны выдают дважды в день по полчаса. Психолог отмечает, что через четыре-пять дней дети перестают жаловаться на отсутствие гаджетов, так как полностью вовлекаются в жизнь отряда.

Особенности адаптации детей из разных регионов

Милена Молоканова отмечает, что дети из сельской местности и малых городов часто проявляют большую открытость и интерес к новому окружению. Бытовая самостоятельность (умение заправить кровать, прибрать вещи) у таких ребят зачастую выше, что связано с привычкой помогать родителям по хозяйству.

Конфликты, связанные с местом проживания или внешним видом ("навешивание ярлыков"), специалист считает попыткой самоутвердиться со стороны детей из крупных городов с низкой самооценкой. В таких случаях психолог использует метод "зеркала", заставляя обидчика представить себя на месте пострадавшего.

Для интеграции замкнутых детей применяются специальные игры на сплочение ("Бункер", "Необитаемый остров"), где создаются условия, в которых "тихий" ребенок может оказаться полезным для команды и получить общественное признание.

Рекомендации для родителей

Особое внимание требуется детям 6-7 лет. Самым критическим моментом для них становятся вечерние звонки домой, которые могут вызвать слезы даже при благополучном течении дня. Психолог рекомендует:

не звонить ребенку непосредственно перед сном;

избегать тревожных вопросов ("Ты не плачешь?"), заменяя их вопросами об интересных событиях за день;

положить в чемодан любимую игрушку для психологического комфорта;

ограничить количество семейных фотографий, так как они могут усилить тоску.

Финансирование летнего отдыха

Общие показатели летней оздоровительной кампании в Белоруссии представил заместитель начальника главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Александр Матюшонок.

Показатель Значение Общее число отдыхающих детей более 400 тысяч человек Общий бюджет кампании 84 млн рублей Дотация на путевку в стационарный лагерь (от 15 дней) 302 рубля Дотация на путевку в палаточный передвижной лагерь (9 дней) 155 рублей Дотация на путевку в палаточный непередвижной лагерь (12 дней) 196 рублей