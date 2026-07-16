Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы совершают эту ошибку каждый день: она незаметно разрушает сосуды, суставы и мозг
Земля превращается в бетон: забытые растения за неделю вернут участку небывалую мягкость
Секрет надежных заготовок: почему цвет крышки решает, доживут ли банки до зимнего сезона
Слезы ностальгии в Минске: легендарная чемпионка вернулась на место своего первого триумфа
Смертоносная воронка накрыла Башкирию: последствия разгула стихии шокировали местных жителей
Казахстан опустился на 56-е место в мировом рейтинге скорости мобильного интернета
Миллиарды тенге в бетон: китайские инвестиции в Алматинской области предопределили новый масштаб
Городской транспорт больше не будет прежним: Павлодар направил миллиарды на обновление парка
Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани

Гаджеты против дружбы: как белорусские лагеря помогают детям отвыкнуть от смартфонов

Беларусь

Современные школьники стали легче адаптироваться к условиям оздоровительных лагерей: они реже страдают от разлуки с родителями, но требуют более динамичного досуга. О психологических особенностях детей и методах их интеграции в коллектив рассказала педагог-психолог ВОЛ "Спутник" Милена Молоканова.

Вожатый с группой детей на территории детского лагеря
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Вожатый с группой детей на территории детского лагеря

По словам специалиста, процесс привыкания к новому режиму, вожатым и сверстникам обычно занимает от трех до семи дней. Основное отличие нынешнего поколения детей заключается в способности быстро обрабатывать большие объемы информации и легко переключаться между задачами, хотя им стало сложнее долго концентрироваться на чем-то одном.

Организация досуга и борьба с зависимостью от гаджетов

Чтобы удержать внимание детей, в лагерях переходят на высокий темп мероприятий и предлагают широкий выбор активностей. В "Спутнике" одновременно могут проходить танцы, спорт, караоке, настольные игры и читательские часы. Особое внимание уделяют национальным традициям: в День белорусской культуры общение ведется только на белорусском языке, а в меню включают национальные блюда.

Проблема зависимости от смартфонов решается за счет плотного графика. В лагере "Спутник" мобильные телефоны выдают дважды в день по полчаса. Психолог отмечает, что через четыре-пять дней дети перестают жаловаться на отсутствие гаджетов, так как полностью вовлекаются в жизнь отряда.

Особенности адаптации детей из разных регионов

Милена Молоканова отмечает, что дети из сельской местности и малых городов часто проявляют большую открытость и интерес к новому окружению. Бытовая самостоятельность (умение заправить кровать, прибрать вещи) у таких ребят зачастую выше, что связано с привычкой помогать родителям по хозяйству.

Конфликты, связанные с местом проживания или внешним видом ("навешивание ярлыков"), специалист считает попыткой самоутвердиться со стороны детей из крупных городов с низкой самооценкой. В таких случаях психолог использует метод "зеркала", заставляя обидчика представить себя на месте пострадавшего.

Для интеграции замкнутых детей применяются специальные игры на сплочение ("Бункер", "Необитаемый остров"), где создаются условия, в которых "тихий" ребенок может оказаться полезным для команды и получить общественное признание.

Рекомендации для родителей

Особое внимание требуется детям 6-7 лет. Самым критическим моментом для них становятся вечерние звонки домой, которые могут вызвать слезы даже при благополучном течении дня. Психолог рекомендует:

  • не звонить ребенку непосредственно перед сном;
  • избегать тревожных вопросов ("Ты не плачешь?"), заменяя их вопросами об интересных событиях за день;
  • положить в чемодан любимую игрушку для психологического комфорта;
  • ограничить количество семейных фотографий, так как они могут усилить тоску.

Финансирование летнего отдыха

Общие показатели летней оздоровительной кампании в Белоруссии представил заместитель начальника главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Александр Матюшонок.

Показатель Значение
Общее число отдыхающих детей более 400 тысяч человек
Общий бюджет кампании 84 млн рублей
Дотация на путевку в стационарный лагерь (от 15 дней) 302 рубля
Дотация на путевку в палаточный передвижной лагерь (9 дней) 155 рублей
Дотация на путевку в палаточный непередвижной лагерь (12 дней) 196 рублей
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Садоводство, цветоводство
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Ботва по пояс, а клубни с горох? Эта хитрость заставит картофель созреть вопреки погоде
Продажа авто на запчасти: как не стать жертвой закона и не платить чужие штрафы
Пятки будут гладкими, а ноги перестанут потеть: домашний способ ухода, который действительно работает
Начал на прерывистой, закончил на сплошной: почему за такой обгон лишают прав
Деревянный забор может прослужить в разы дольше, если знать один малоизвестный прием подготовки древесины
Автовозы застряли на границе с Китаем: логистический коллапс ударил по кошелькам импортеров
Белорусы разгромили фаворитов в Малайзии: триумфальное возвращение команды переписало турнирный расклад
Цены на авто снова пошли вразнос: резкий обвал стоимости одних моделей ударил по другим
Покупать стали в разы больше: продажи элитных авто в России привели к резкому сдвигу в топе
Квартиры превратились в сырые подвалы: жителей Туркестана вынудили переехать в прихожие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.