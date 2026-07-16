Работа на износ в поле: комбайнер из Брестской области первым взял высоту, которую ждали все

Комбайнер Александр Семашко из Пружанского района стал первым в Брестской области, кто намолотил тысячу тонн зерна в текущем сезоне. Рубеж был преодолен вечером 14 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

Событие отражает темпы уборочной кампании в регионе: к этому моменту общий намолот зерновых колосовых культур и озимого рапса в области превысил 200 тысяч тонн. Александр Семашко работает в ОАО "Великосельское Агро". Поздним вечером 14 июля его поздравил с достижением председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

По словам комбайнера, он постепенно подходил к этой отметке, обмолачивая сначала озимый ячмень, затем озимый рапс и яровой ячмень. В хозяйстве используют всю доступную технику, чтобы собрать урожай в установленные сроки.

Условия работы и урожайность

Александр Семашко отметил, что на темпы работы влияет погода — после ливней началась жара. Для обеспечения комфорта и безопасности в кабине установлены кондиционеры, хлеборобам доставляют питьевую воду и горячее питание прямо в поле.

В ОАО "Великосельское Агро" зафиксированы следующие показатели урожайности:

Культура Средний намолот с гектара Озимый ячмень 48,5 ц Озимый рапс 38,5 ц

Яровой ячмень пострадал от весенней засухи, но аграрии Пружанского района рассчитывают на достойные показатели.

Ситуация в Брестской области

Пружанский район демонстрирует высокую активность в текущей страде. Помимо Александра Семашко, здесь работают еще два передовика: водитель Денис Мартынюк (ОАО "Отечество-Агро"), первым перевезший тысячу тонн урожая в области, и молодой водитель Александр Крейдич (ОАО "Журавлиное").

Общие показатели уборки по региону на утро 15 июля:

Озимый ячмень убран с 95% площадей; средняя урожайность — 46,9 ц/га (на 1,6 ц выше прошлого года).

Озимый рапс обмолочен на 9,5 тыс. га (13% от общего клина); средний намолот — 28,1 ц/га.

В счет госзаказа в ОАО "Белсолод" уже поставлено 1,1 тыс. тонн пивоваренного ячменя.

В жатве задействовано более 1,3 тысячи комбайнов и 338 зерноочистительно-сушильных комплексов. На один комбайн приходится 260 гектаров.