Работа на износ в поле: комбайнер из Брестской области первым взял высоту, которую ждали все

Комбайнер Александр Семашко из Пружанского района стал первым в Брестской области, кто намолотил тысячу тонн зерна в текущем сезоне. Рубеж был преодолен вечером 14 июля.
Событие отражает темпы уборочной кампании в регионе: к этому моменту общий намолот зерновых колосовых культур и озимого рапса в области превысил 200 тысяч тонн. Александр Семашко работает в ОАО "Великосельское Агро". Поздним вечером 14 июля его поздравил с достижением председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
По словам комбайнера, он постепенно подходил к этой отметке, обмолачивая сначала озимый ячмень, затем озимый рапс и яровой ячмень. В хозяйстве используют всю доступную технику, чтобы собрать урожай в установленные сроки.
Александр Семашко отметил, что на темпы работы влияет погода — после ливней началась жара. Для обеспечения комфорта и безопасности в кабине установлены кондиционеры, хлеборобам доставляют питьевую воду и горячее питание прямо в поле.
В ОАО "Великосельское Агро" зафиксированы следующие показатели урожайности:
|Культура
|Средний намолот с гектара
|Озимый ячмень
|48,5 ц
|Озимый рапс
|38,5 ц
Яровой ячмень пострадал от весенней засухи, но аграрии Пружанского района рассчитывают на достойные показатели.
Пружанский район демонстрирует высокую активность в текущей страде. Помимо Александра Семашко, здесь работают еще два передовика: водитель Денис Мартынюк (ОАО "Отечество-Агро"), первым перевезший тысячу тонн урожая в области, и молодой водитель Александр Крейдич (ОАО "Журавлиное").
Общие показатели уборки по региону на утро 15 июля:
В жатве задействовано более 1,3 тысячи комбайнов и 338 зерноочистительно-сушильных комплексов. На один комбайн приходится 260 гектаров.
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